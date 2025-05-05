麥當勞捲捲薯條5／7限期回歸　備貨量「去年4倍」

▲麥當勞人氣「捲捲薯條」5/7限期回歸。（圖／麥當勞提供）

記者黃士原／台北報導

麥當勞去年推出的期間限定人氣產品「捲捲薯條」，5月7日起將再次「捲」土重來。業者表示，回應消費者的喜愛，今年備貨量為去年的4倍。此外，麥當勞全球版APP本週限定優惠券出爐，其中單點薯餅買一送一。

麥當勞之前期間限定的捲捲薯條，螺旋狀的捲捲薯條，外層口感薄脆，內部略帶水分，類似「烤馬鈴薯」般鬆軟綿密。業者表示，捲捲薯條其實是「自然捲」，是由整顆去皮馬鈴薯，直接螺旋切下而成，所以每根捲捲薯條的長短捲度各有不同，但每一口都是真材實料。

▲5月7日起「捲捲薯條」限期回歸，經典配餐加16元，就能升級為「捲捲薯條配餐」。（圖／麥當勞提供）

麥當勞表示，5月7日起「捲捲薯條」限期回歸，經典配餐加16元，就能升級為「捲捲薯條配餐」，為了回應消費者的喜愛，今年備貨量為去年的4倍，賣完為止。

麥當勞也公布本周APP優惠券，5月7日前單點薯餅買一送一、金選美式咖啡+豬肉滿福堡加蛋特價89元、金選美式咖啡+六塊麥克雞塊+中薯特價133元、單點金選美式咖啡特價50元、金選美式咖啡第2杯半價。5月11日前單點豬肉滿福堡加蛋特價54元、買超值全餐送蘋果派、單點大麥克特價69元、單點勁辣香雞翅特價43元。

▲肯德基40周年復刻回歸夯品「勁爆雞米花」。（圖／肯德基提供）



另外，適逢登台40周年，肯德基曾預告「史上最熱銷商品」準備回歸，第一款是上市3天就賣到缺貨的「比利時鬆餅咔啦雞腿堡」，接下來則是即將於5月13日登場的「勁爆雞米花」，有著金黃酥脆的外皮與包裹鮮嫩多汁的無骨雞肉。