夫妻聯手勒索麥當勞7060萬　前消防員老公今先入監服刑6年6月

記者劉昌松／台北報導

新北市消防局預防科前隊員蔡一郎、黃櫻惠夫妻，因兒子在2017年間在麥當勞土城裕民店跌斷手，利用職務機會，調閱安檢紀錄，向麥當勞獅子大開口求償7060萬元，夫妻倆都被法院依藉勢藉端勒索財物未遂罪判刑定讞，蔡一郎被判6年6月、褫奪公權2年，黃櫻惠被判5年2月、褫奪公權2年。台北地檢署2日傳喚蔡一郎到案發監。

▲前消防員蔡一郎(右起)、黃櫻惠夫妻因藉勢藉端勒索麥當勞遭判刑定讞。（資料照／記者吳銘峯攝）

判決指出，蔡一郎、黃櫻惠2017年間帶家人到麥當勞裕民店用餐時，兒子在遊戲區溜滑梯不慎摔傷，右手骨折送醫住院花了6703元，蔡一郎夫妻因投資失利積欠債務，知道民間企業怕被舉發違規稽查的心態，憑藉職務上可登入安管系統、指導執行消防稽查的權限，以麥當勞各分店有多項違規情形，要求鉅額賠償。

▲蔡一郎2日向北檢報到後，被帶上囚車發監執行。（圖／記者劉昌松攝）

麥當勞公司擔心影響商譽，持續派員協商和解，蔡一郎、黃櫻惠夫妻在協商期間，持續向各縣市政府檢舉麥當勞60多間分店違規，並在2017年6月底下最後通牒，表示願意將原先索賠金額7060萬元，降低到3790萬元，其中880萬元可用等值餐券抵償，麥當勞不勘勒索提告。

新北地院一審輕判蔡一郎、黃櫻惠各徒刑1年2月，高院二審認為，被告夫妻不認罪，還飾詞狡辯，「孩子在父母心中無價」、「金額不會很大、九牛一毛」，改重判蔡一郎5年6月、黃櫻惠5年2月，經上訴最高法院定讞後，夫妻倆還聲請釋憲解套但遭駁回。新北地檢署囑託台北地檢執行蔡一郎部分，蔡在2日向北檢報到後發監執行。