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2大速食店「勞動節咖啡優惠」！那堤買5送5、美式第2杯10元

▲▼麥當勞金選咖啡。（圖／記者蕭筠攝）

▲麥當勞金選咖啡祭出限時優惠。（圖／記者蕭筠攝）

記者蕭筠／台北報導

明（1）日就是五一勞動節，2大速食店「麥當勞」、「摩斯漢堡」也特意祭出「限時咖啡優惠」，不僅有那堤買5送5寄杯好康，還有美式咖啡買1送1、第2杯10元。

麥當勞即日起至5月13日祭出「金選咖啡系列買5送5」限定優惠，包括美式、那堤都有，各限量1000組，售完為止，提醒須於麥當勞LINE官方帳號的「隨買店取」購買。

5月1日起至5月7日麥當勞APP還有加碼優惠，可享「金選美式咖啡（冰／熱）第2杯半價」、「買豬肉滿福堡加蛋搭配金選美式咖啡（冰／熱）享優惠價89元」、「買6塊麥克雞塊搭配經典配餐，飲料免費升級金選美式咖啡（冰／熱）」。

「金選咖啡」系列為麥當勞McCafé全新咖啡，嚴選來自衣索比亞西達摩，與坦尚尼亞吉力馬札羅的咖啡豆製成，使用之咖啡豆皆符合國際環保組織雨林聯盟認證，擁有馥郁果香、順滑口感。

▲▼摩斯漢堡推出「週二咖啡日」。（圖／業者提供）

▲摩斯漢堡勞動節優惠一次看。（圖／業者提供）

摩斯漢堡全門市也祭出一系列勞動節優惠，5月1日當天有「大杯摩斯咖啡買1送1」、5月1日至5月4日享「蕃茄吉士蛋布里歐堡+大杯冰紅茶特價69元」、5月2日至5月4日還有「大杯摩斯咖啡加10元多1杯」。

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