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麥當勞員工上班車禍！重機對撞店門口殞命　家屬現身心碎相驗

▲▼ 28歲男員工上班前撞車殞命　麥當勞：提供任何必要協助及撫恤 。（圖／記者邱中岳攝）

▲28歲男員工上班前撞車殞命，家屬心碎相驗。（圖／記者邱中岳攝）

記者邱中岳、劉人豪／台北報導

28歲曾姓騎士1日行經新北市汐止區大同路二段路口時發生車禍，與對向騎士對撞後當場失去生命跡象，送醫搶救仍宣告不治。據悉，曾男事發當時是要前往麥當勞上班，不料卻在途中發生事故。今（2）日下午家屬於抵達北市懷愛館（原第二殯儀館）心碎相驗。

警方1日深夜10時03分接獲報案，汐止區大同路2段242號前發生交通事故。初步調查，曾男事發當時沿著大同路二段往台北方向行駛，左轉時與對向大同路往基隆方向直行的大型重機蘇姓騎士發生碰撞，曾男頭部受到重創，送醫搶救仍不治，至於蘇姓重機騎士及其後座的22歲林姓友人則是全身多處擦挫傷。

▲▼ 28歲男員工上班前撞車殞命　麥當勞：提供任何必要協助及撫恤 。（圖／記者邱中岳攝）

▲汐止車禍相驗，警員到場。（圖／記者邱中岳攝）

據了解，曾男是麥當勞汐止大同店員工，事發當時他左轉準備停車上班，不料卻在店門口發生碰撞殞命。針對曾姓男員工於上班途中不幸發生憾事，麥當勞表示：「對餐廳同仁昨天晚間於上班途中，因車禍不幸離世的意外，感到哀痛與不捨。餐廳主管得知此不幸訊息後，立即趕赴醫院，陪伴家屬並承諾提供任何必要的協助及撫恤事宜。」

警今下午2時許，會同家屬在北市第二殯儀館相驗。至於全案詳細發生原因、經過及肇事責任歸屬，仍有待警方進一步調查釐清。

▲新北汐止區大同路1日深夜發生大型重機對撞的死亡車禍。（圖／記者張君豪翻攝）

▲新北汐止區大同路1日深夜發生大型重機對撞的死亡車禍。（圖／記者張君豪翻攝）

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