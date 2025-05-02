28歲男員工上班前撞車殞命　麥當勞：提供任何必要協助及撫恤

▲新北汐止區大同路1日深夜發生大型重機對撞的死亡車禍。（圖／記者張君豪翻攝）

記者蕭筠／台北報導

28歲曾姓騎士1日行經新北市汐止區大同路二段路口時發生奪命車禍，與對向騎士對撞後當場失去生命跡象，送醫搶救仍宣告不治，據悉，曾男事發當時是要前往麥當勞上班，不料卻在途中發生事故。對此，麥當勞也做出最新回應承諾提供必要協助及撫恤。

針對曾姓男員工於上班途中不幸發生憾事，麥當勞表示：「對餐廳同仁昨天晚間於上班途中，因車禍不幸離世的意外，感到哀痛與不捨。餐廳主管得知此不幸訊息後，立即趕赴醫院，陪伴家屬並承諾提供任何必要的協助及撫恤事宜。」

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警方1日深夜10時03分接獲報案，汐止區大同路2段242號前發生交通事故，隨即派員趕赴現場處理。初步調查，曾男事發當時沿著大同路二段往台北方向行駛，左轉時與對向大同路往基隆方向直行的大型重機蘇姓騎士發生碰撞。

警消趕抵現場時發現，曾姓重機騎士頭部受到重創，已失去生命跡象，被緊急送往汐止國泰醫院搶救，但人仍因傷勢過重於晚間10時55分宣告不治，至於蘇姓重機騎士及其後座的22歲林姓友人則是全身多處擦挫傷。

據了解，曾男是麥當勞汐止大同店員工，事發當時他左轉準備停車上班，不料卻在店門口發生碰撞殞命。至於全案詳細發生原因、經過及肇事責任歸屬，仍有待警方進一步調查釐清。