桃園男與妻口角負氣離家...傳情緒性訊息　警尋獲勸說解心結

▲警方透過車籍定位系統，在超市內發現郭男。（圖／大園警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市33歲郭姓男子凌晨與妻子因小孩教養問題，意見不合發生口角衝突，郭男負氣駕車離家並傳了一些情緒性訊息，郭妻著急向警方報案，警方調閱車籍定位系統發現郭男在大園區華興池公園一帶，員警立即前往順利在超市內找到郭男，在警方溫馨苦勸下，郭男也解開心結返家。

▲郭男在警方勸說下駕車返家。（圖／大園警分局提供）

大園分局大園派出所於今日4時許接獲通報，郭姓男子於凌晨從桃園家中開車離去，並傳了負面情緒的訊息給妻子，經警方調閱車籍系統定位郭男的位置，發現他最後是停留在大園區華興池一帶，家屬擔心發生意外，請警方派員前往協尋。

警員蘇柏魁、賴沛誠獲報後前往搜尋，在黑夜中逐一過濾車牌及車型，並請值班員警持續定位郭男的車輛位置，最後在和平東路上的超市停車場發現郭男的車輛，但車輛停駛熄火，員警隨即進入超市內找到郭男。郭男向警方表示，他因小孩教養問題與妻子發生爭吵，一時氣不過於是離家出走，開車到外面兜風散心，員警得知後對郭男開導勸說，幫助他解開心結，郭男也主動向妻子報平安並承諾會儘速返家。

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