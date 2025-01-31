婆婆下令「所有開銷都AA」　她爆氣卻被反嗆1句！全場驚呆

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pexels）

文／CTWANT

婆婆超計較！有人妻在網路上抱怨，婆婆超級摳門，不僅規定兩位兒子和媳婦們在買菜等日常生活開銷，以及保母費用上「都要AA制」，甚至媳婦搭車回婆家要付錢，因為使用者付費；過年回婆家住幾天、用多少水電費都要算的清清楚楚，昨天她氣不過直接嗆婆婆「這麼會算，以後我女兒要是遇到像妳一樣的婆婆，怎麼辦？」沒想到婆婆一句話竟讓全家人都無言了。

有人妻昨（30日）在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」發文透露，婆婆非常「摳門」，不僅到菜市場買菜要蔥、要薑，還規定2個兒子和媳婦生活開銷也要AA、小孩請保母也要AA，然而如果娘家照顧就是理所當然，不用給錢。

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原PO續稱，就連她搭老公的車回婆家也要付錢，因為使用者付費，「甚至過年帶媳婦回娘家要繳水電費，住幾天繳幾天，還不能不回來婆家，總之，什麼都要錢就對了。」

於是人妻終於氣不過，昨天早上直接怒轟婆婆「妳這麼會算，以後我女兒要是遇到像妳一樣的婆婆，怎麼辦？」沒想到，婆婆竟站起來插著腰說「孫女不會那麼『衰小』，客廳瞬間一片鴉雀無聲，小叔一家四口默默低頭玩手機。公公若無其事繼續追劇。」

貼文曝光也引發網友熱議，「所以你衰小」、「這局妳贏，笑慘我了」、「規定兩個兒子，這兩個兒子很沒用餒」、「意思就是其他人真他X的衰小」、「婆婆以後請看護也要使用者付費」、「這個婆婆真誠實，很有自知之明」、「錙銖必較，算錢沒感情，不回去就好了」、「所以那就是你衰小，嫁到這種家，但為什麼你老公這麼聽話，真的什麼都AA」、「客廳的家人們怎麼憋得住啊？」

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