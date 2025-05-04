白沙屯媽祖進香人潮破表！斗南田徑場今開放香燈腳休息

▲白沙屯媽祖進香人潮湧進斗南，雲林縣府開放斗南田徑場供香燈腳休憩。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

2025乙巳年白沙屯媽祖徒步進香活動沿途信眾虔誠隨行，湧入近70萬人至北港市區，昨（3）日「北港1911好庫文化園區」免費接駁至「嘉義高鐵站」服務、服務人次達6478人，創歷年新高。今將行經斗南鎮，縣府公布，斗南田徑場今日16時30分起開放白沙屯拱天宮進香團香燈腳休息，並提供廁所、飲水機設施。

▲白沙屯媽祖進香人潮湧進斗南，雲林縣府開放斗南田徑場供香燈腳休憩。（圖／記者游瓊華翻攝）



雲林縣政府為協助香燈腳順利返家，與北港鎮公所合作規劃接駁專車服務，提供自「北港1911好庫文化園區」接駁至「嘉義高鐵站」，全程免費乘坐。雖已提前兩小時提供接駁服務，惟實際乘車人數大幅超出預估數十倍，加上行經路段交通壅塞，致接駁車輛無法即時返回站點周轉，影響整體接駁效率，造成民眾等候時間過長及不便情形。

▲白沙屯媽祖進香人潮湧爆量，雲林縣府昨夜緊急調度17輛大型遊覽車加入疏運行列。（圖／記者游瓊華翻攝）



獲悉後隨即啟動應變機制，緊急調度17輛大型遊覽車加入疏運行列，並延長接駁服務至晚間22時30分，確保欲搭乘高鐵末班車之旅客均能順利返程。此次緊急增派車輛共加開28班次，成功疏運約840人，加上原有接駁安排，當日共計發出180班次，服務人次達6478人，創歷年新高。

今日過午白沙屯媽祖鑾轎行經土庫鎮言158甲線轉往斗南鎮17時許駐駕斗南警分局新崙派出所，預計明日清晨5時起駕，雲林縣政府緊急宣布，開放雲林縣立斗南田徑場（雲林縣斗南鎮大同路150號）供白沙屯拱天宮進香團香燈腳休息並提供廁所、飲水機設施。

▲白沙屯媽祖進香人潮湧爆量，雲林縣府昨夜緊急調度17輛大型遊覽車加入疏運行列。（圖／記者游瓊華翻攝）