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公嬤「劫緣」拿袋子10分鐘掃光麵包！影片曝光驚呆網　志工分享1招反制

記者趙蔡州／綜合報導

白沙屯媽祖10天9夜進香活動，台北一名吳姓民眾特地扛了3箱、共300個結緣麵包南下，在進香團行進的過程中，發放給香燈腳們結緣，不料卻遇上一群公媽拿袋子掃貨，短短10分鐘就將麵包掃光，貼文一出立刻引發網友熱議，更釣出其他志工建議，「請你們的志工自行發送麵包結緣，可以免除人的貪念」。

原PO在臉書社團「白沙屯媽祖全球徒步聯誼會」感嘆，感謝白沙屯媽祖讓他有緣分從台北下來跟大家結緣，但他整理照片時看到一個畫面讓他非常難過、生氣，「一群不是香燈腳的阿公阿嬤糟蹋我的東西，他們沒有排隊、麵包用搶的、拿袋子一次抓一大把」。

他無奈說，「一種米養百種人，結緣不是『劫緣』，媽祖慈悲為懷，蹭吃蹭喝跟風的人一定不會被保佑，沿路上結緣風景很美，但真的有需要的人再拿」。

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▲▼公嬤劫緣「塑膠袋狂掃」！10分鐘搶光300個結緣麵包。（圖／翻攝自白沙屯媽祖全球徒步聯誼會臉書）

▲公嬤10分鐘搶光300個結緣麵包。（圖／翻攝自白沙屯媽祖全球徒步聯誼會臉書）

其他網友看了也紛紛表示，「感覺像難民一樣，免費的失去了道德感。結緣的用意也失去意義，宣導一人一個，不要貪心」、「真正的香燈腳不會拿一堆東西，這種比較像是旅行團一日遊的」、「那個拿紫色袋子的整把整把的放進袋子好恐怖」、「失去結緣的意義，看到貪婪的人性」。

也有一名自稱是某點心站的志工網友建議，「剛剛看到了你的影片，有話想說，我煮白沙屯媽祖福食點心，今年也到19年了，建議請你們的志工自行發送麵包跟香燈腳結緣，可以免除人的貪念」。

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