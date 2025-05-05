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媽祖進香！他驚「數十萬人都能請假」還有年輕人　網傻：很正常啊　

▲▼ 白沙屯拱天宮媽祖進香之旅，37小時抵達朝天宮。（圖／翻攝自北港朝天宮臉書）

▲白沙屯媽祖抵達朝天宮，現場萬人超壯觀。（圖／翻攝自北港朝天宮臉書）

網搜小組／劉維榛報導

大甲媽祖4月遶境，首日就狂吸60萬信徒參加；而白沙屯媽祖今年進香創下33萬信眾隨行紀錄，路上不時出現加持的奇異狀況，每一幕都讓人想流淚。對此，有網友好奇詢問，每年動輒數十萬人參加，還有年輕人的身影，「不用上班的人真的這麽多嗎？」文章引發討論。

一名男網友在Dcard表示，看著新聞畫面裡的白沙屯媽祖進香，或是大甲媽祖遶境人潮，一波波人潮根本看不到盡頭，而且參加的人不只是中老年人，甚至看到整群年輕面孔隨隊步行。

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對此，原PO不禁納悶拋問，「這些人都不用上班嗎？」還是公司的福利這麽好，可以請假請這麽久呢？

文章曝光後，底下網友熱議，「也有去假日的人，走幾天隨心」、「你公司不能請假連續3天以上，是公司太爛好嗎？不檢討一下」、「我31歲，我就是你口中隊伍的年輕人，請問你沒有特休嗎」、「信念越強大，金源越充足！剛好這次又有51勞動跟六日，大家就連請」、「到底有多奴...請特休很正常阿」、「做二休二，上班2天休假就去走，走完2天再回來上班」、「特休請1～2天也可以，不一定要走全程吧」、「很正常吧！去日本不也都請個3-4天起跳，對信徒來說這很值得請連休啊」。

不少網友分享，自己或是周邊親友都請好請滿去當香燈腳，「以前有個同事每次都會去，所以主管都知道她那時會請連假了」、「我有朋友全家會為了白沙屯請假去進香，整年特休只用這時候」、「先生同事4月請一周去大甲媽遶境，5月再請一周去白沙屯進香，部門不擋請假，他也有這麼多假，當然就是請好請滿」、「我是老闆本來就是虔誠的媽祖信徒，他直接帶員工進香」、「我先生是大甲人！他說他國小的時候只要有繞境，全家都會請假一起去參與，班上到課人數不到一半」、「我同學在聯發科上班應該有5~6年了，這幾年白沙屯期間看他限動都是全程參加的，每年至少參加兩個廟會遊行，還有多的假能出國玩」。

▼白沙屯媽祖進香，信眾緊跟追隨。（圖／翻攝自白沙屯拱天宮直播）

▲拱天宮白沙屯媽祖到彰化了。（圖／翻攝自白沙屯拱天宮直播）彰化縣警局提供

▲拱天宮白沙屯媽祖到彰化了。（圖／翻攝自白沙屯拱天宮直播）彰化縣警局提供

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