統一肉燥麵「隱藏版吃法」曝光！　官方認證：超涮嘴

▲統一肉燥麵大多數都會煮成湯麵來吃。（示意圖／Pixabay）

文／CTWANT

台灣人愛吃泡麵，根據統計，國人每年消費約9億包泡麵，相當於每人平均年吃38包。另據賣場統計，台灣泡麵銷售量排名依序為「統一肉燥麵、來一客鮮蝦魚板麵、滿漢大餐」，其中人氣長紅的統一肉燥麵，可是許多家庭常備的泡麵清單之一，就有位統一肉燥麵的愛好者，分享近期得知的隱藏吃法，意外獲得官方小編認證。

這名網友在社群平台Threads上發文，表示小時候就非常喜愛吃統一肉燥麵，還會加顆蛋讓美味升級，不過有次到朋友家作客，見到對方居然吃乾的統一肉燥麵，「不是就應該吃湯的嗎？誰會把統一肉燥麵乾吃啊？」

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原PO的貼文曝光後，瞬間引發熱議，不少人表示，居然不知道可以煮成乾麵來吃，另有乾麵派趁機鼓勵大家踴躍嘗鮮，還稱不輸外面乾麵店，「吃過真的回不去，超級絕頂」。

除此之外，統一麵官方小編日前透過IG曝光私藏乾麵製作法，首先將煮滾的熱水倒入蓋過麵塊即可，等候3分鐘後讓麵條吸滿湯汁更Q彈，接著把熱水瀝乾，加入關鍵的調味粉包和油包，再來就是攪拌均勻，讓每根麵條沾滿肉燥風味。

小編來大讚這口感鹹香夠味、Q彈涮嘴，別有一番風味，「一碗香氣逼人的統一麵肉燥風味乾麵就此出爐」， 只能說泡麵煮法快速方便，完全就是懶人救星，隨時隨地在家就能來上一碗，還能自由發揮創意加料，讓味蕾更舒爽。

▲統一肉燥麵乾麵製作法。（圖／翻攝自統一麵IG）

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