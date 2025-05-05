▲桃園水資源智慧管理再進化，推動三方共管平台。（圖／水務局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府水務局4日表示，桃園市近年來，積極推動智慧城市發展，為提升地下水管理效率與服務品質，近期於地下水智慧管理平台，新增三方協作功能，打造水權人、水表設備商與管理機關之間的快速溝通與協調新模式。

水務局說，此三方維修平台，是在透過即時資訊共享，加速異常設備的處理流程。平台提供了完善的異常資料紀錄功能，水權人可透過系統快速回報設備異常，並即時追蹤維修進度。設備商則可利用此平台清楚掌握需維修的設備列表，並及時更新維修進度。管理機關透過此系統能即時掌握維修情況，並協助加速問題處理，有效降低設備故障對地下水監測與管理造成的影響。

此外，此平台亦針對維修作業設計專屬功能介面，包括設備異常列表、維修進度填報及設備履歷查詢等模組，顯著提升管理效率及資料透明度，強化各單位間的協作。此功能的實施不僅解決過去水權人與設備商、管理機關之間資訊不透明、溝通不順暢等問題，也進一步推動桃園市地下水智慧化管理朝向更高效、透明及永續的目標邁進。

水務局表示，此次平台的升級，顯示市府運用智慧科技推動水資源永續發展的決心，未來將持續推動相關智慧管理措施，進一步提升地下水資源的保育及利用效率，實現城市永續發展的目標。