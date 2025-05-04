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新莊警衝突真相…不滿同仁拿他食物積怨　酒後揮拳雙雙遭調職

▲新莊分局派出所長出入有女陪侍酒店，遭記一大過調離非主管職。（圖／記者陸運陞攝）

▲昌平派出所發生員警衝突事件。（圖／記者陸運陞攝）

記者陳以昇／新北報導

新北市新莊警分局昌平派出所爆發員警衝突事件，案情細節與先前傳聞略有出入。根據新莊分局調查，早先就因陳員不滿黃員經常拿他放冰箱食材在派出所內烹煮，進而產生嫌隙。這份積怨最終在3月間爆發，陳員勤餘與友人熱炒店飲酒餐敘後返回駐地，竟酒後情緒失控，與黃員發生激烈口角，並揮拳攻擊對方，所幸當下立即被幹部制止，未釀成進一步衝突。

根據分局調查，這起員警內訌並非空穴來風，而是源於2人長期的不睦。陳姓員警對於黃姓員警在派出所內拿他放在冰箱內食材，煮食後未妥善清理，除了沒有告知他外還不整理，讓他頗有微詞，雙方因此早有隔閡。3月8日當天，陳員在非勤務時間與朋友聚餐飲酒後返回派出所，酒精催化下，情緒管理失控，與黃員爆發口角爭執，進而動手揮拳。

新莊分局表示，針對這起員警衝突事件，分局早已接獲相關情資並主動展開調查。經查證，陳姓員警因餐敘飲酒後情緒失控，言行確有不當，分局已核予申誡一次的行政處分，並將其調離原服務地區。考量到同案的黃姓員警精神狀況不佳，認為不適合在外勤派出所工作，為關懷其健康，也已將其調整至警備隊服勤。

新莊分局強調，將持續加強內部管理，嚴格要求所屬同仁勤務正常化、生活單純化，並減少不必要的飲宴應酬，以避免再次發生因酒後失控導致言行失當的問題，力求維護警察團隊的形象與紀律。

 
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