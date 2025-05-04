新北醉警約同仁「輸贏」　2人派出所內互毆！遭記過調地

▲新莊分局昌平派出所員警互毆。（圖／記者陸運陞攝）

記者陳以昇／新北報導

新北市新莊警分局昌平派出所驚傳員警互毆事件！一名陳姓資深男警，在今年3月底酒後返回派出所，因喝醉情緒失控，不僅咆哮恐嚇值班同事，更揚言要與另一名素有嫌隙的黃姓男警「釘孤枝」。2人隨後竟在派出所一樓爆發肢體衝突，上演一場激烈的全武行，導致雙方掛彩，嚴重影響警譽。事後，新莊警分局緊急將2名涉事員警記過並調離原單位。

據了解，陳姓男警在警界服務多年，在五工派出所任職時就因喝酒誤事被調到現任的昌平派出所。然而，他卻仍不知悔改，酒後容易失控的狀況又再發生。今年3月底，陳姓男警再度飲酒後返回派出所，竟藉著酒意，對值班同事出言不遜，並指名要與另一名黃姓男警單挑「輸贏」。

不明就裡的黃姓男警被叫過去後，2人一言不合，隨即在派出所一樓爆發激烈衝突，拳腳相向，上演一場令人傻眼的員警互毆事件，最終導致2人身上都有傷勢。這起離譜的內鬥事件，不僅嚇壞了所內其他同事，也嚴重損害了警察形象。新莊警分局迅速介入處理，將2名涉事員警記過並調離原單位，其中一人調往頭前派出所，另一人則被調至警備隊。據悉，事後陳姓員警也對自己的失控行為深感後悔。