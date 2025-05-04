新莊男買菜遭扯走金項鍊！搶匪逃跑繞雙北1圈　13hrs後基隆落網

記者陳以昇、黃資真／新北報導

新北市新莊區3日上午9時許，一名機車搶匪趁男子雙手拿滿東西，行走在路邊時，騎車上前趁其不備硬扯下金項鍊逃逸，警方獲報後調閱監視器循線追查，在同天晚間10時許，於基隆暖暖區民宅逮到43歲賴姓搶匪，全案詢後依搶奪罪移送新北地檢署偵辦。

▲基隆賴姓男子騎車搶劫金項鍊，在逃逸將近13小時後被拘提到案。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）



新莊分局指出，賴男身穿黑色外套、戴黑色安全帽，鎖定雙手提滿東西的被害人高姓男子，趁其不備騎車從後方徒手搶奪他脖子上的金項鍊後逃逸，錯愕不已的高男隨即報警求救。

新莊分局獲報後立即組成專案小組，擴大調閱沿途上百支監視器，發現賴男在3日凌晨1時許先於基隆地區竊走一輛機車，再於上午6時許到新北永和懸掛失竊車牌，並在新莊竊走金項鍊後，騎車橫跨雙北四處繞道近3個小時，且變換偷來車牌，企圖製造斷點，藉以規避警方查緝。

▲警方尋獲賴男棄置的做案用車輛。



在鍥而不捨追緝下，警方先在下午於基隆市暖暖區水源路一帶尋獲賴男棄置的做案機車，晚間10時許於一處民宅拘提賴男到案，並查扣使用手機1支，全案詢後依搶奪罪移送新北檢偵辦。

▲賴男在多處製造斷點、變換車牌躲避追緝。（圖／記者陳以昇翻攝）