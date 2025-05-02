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3人圍車討債！賓士男催油門猛撞...失控衝民宅5人傷　妻也送醫

▲▼男子要離開現場，駕車失控衝向民宅將鐵門撞毀，自己賓士車也嚴重受損。（圖／鳳林警分局提供，下同）

▲▼男子急於離開現場，駕車失控衝向民宅將鐵門撞毀，自己賓士車也嚴重受損。（圖／鳳林警分局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣瑞穗鄉2日上午9時許，發生車輛衝撞民宅事件，3名男子受車行委託，向江姓車主追討車貸，雙方發生爭執，江姓車主情急之下開車衝撞對方後打算開車離開，卻失控撞進民宅，造成整輛紅色賓士車嚴重受損，而民宅的鐵門遭撞毀，連他的妻子也受傷。

▲▼男子要離開現場，駕車失控衝向民宅將鐵門撞毀，自己賓士車也嚴重受損。（圖／鳳林警分局提供，下同）
 
鳳林警方表示，3名男子5月2日早上9時許，受車行委託前往江姓男子住處取回未繳貸款的車輛，當時江男稱要進入車內拿繳款資料，但其中討車黃男怕江男跑掉，開啟駕駛座車門拿鑰匙不讓他離去，江男不想讓他們拿車，在未關起車門時倒車衝撞3名討車男子後，再往前行駛擦撞到自己吳姓妻子與1名路人。

最終車輛停止在他人民宅，衝撞過程中2名討車男子及吳女輕微擦挫傷，黃姓討車男子與遭波及路人傷勢較重送往玉里榮民醫院，許姓路人後轉往慈濟醫院救治。

▲▼男子要離開現場，駕車失控衝向民宅將鐵門撞毀，自己賓士車也嚴重受損。（圖／鳳林警分局提供，下同）

警方獲報到場將在場相關人等帶回，全案涉案人員分別依妨害自由、傷害、毀損及公共危險等罪嫌移送花蓮地檢偵辦。

鳳林警分局呼籲：警方針對民眾使用暴力或非法手段解決私人糾紛，都必將嚴查嚴辦、絕不寬貸，請理性處理私人糾紛，切勿以身試法。

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