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查扣海量名牌包、豪車！神鬼女騙子聯手特助　拐走集團董事50億

記者劉昌松、郭玗潔／基隆報導　

臺雅集團前董事長沈裕雄生前信任多年的特助鄭淳駿，和有詐欺前科的女子羅佩雯合作，以投資機票、移民等幌子，詐騙沈裕雄近50億元，鄭淳駿拿了10多億開設餐飲集團展店，家中有藍寶堅尼、Lexus LM 等進口豪車，羅女則把錢分給謝姓前夫和兄嫂等親友，一家人購買豪宅、愛馬仕、LV等奢侈品，還在台中黃金地段高級餐廳、經營公司，並在各地做公益塑造慈善家形象。羅、鄭、謝目前已被收押在看守所，而調查局今（3）天公布查扣的贓證物，各式豪車一字排開，各式名牌包堆滿調查局辦公大樓大廳，畫面十分驚人。

▲▼「The Hermit隱餐飲集團」負責人鄭男和前科犯羅女連手，詐騙臺雅集團前董事長沈裕雄50億。（圖／記者劉昌松翻攝）

▲「The Hermit隱餐飲集團」負責人鄭男和前科犯羅女連手，詐騙臺雅集團前董事長沈裕雄50億，並購買豪宅、豪車、奢侈品。（圖／記者劉昌松翻攝）

▼不法所得購買之藍寶堅尼、Lexus LM、Toyota Alphard等高價車款。（圖／記者劉昌松翻攝）

▲▼「The Hermit隱餐飲集團」負責人鄭男和前科犯羅女連手，詐騙臺雅集團前董事長沈裕雄50億。（圖／記者劉昌松翻攝）

經查，羅佩雯原本在與行社擔任票務工作，2008年到2010年間，向舅舅等親友謊稱可集資購買便宜機票再轉賣，詐得2700萬元，經有罪判決入監服刑2年5個月，沒想到她假釋出獄後仍不悔改，於2019年起，和擔任沈裕雄特助職務多年、同時也是「The Hermit隱餐飲集團」負責人的鄭淳駿裡應外合，由鄭向沈裕雄誆稱自己參與羅女的機票投資案，獲利豐厚，羅女又向沈裕雄謊稱擁有大量海外客戶之商業機票需求，可藉由事先購買便宜機票並於到期後套利，羅女再自行偽製日本東京奧運或阿聯酋航空機票投資案，拆分成數個投資子案，製作高額資金需求投資規劃，各投資案僅100天至180天，即可獲取最高7成的高額利潤。

沈裕雄因信任鄭淳駿，持續投入羅女訛稱的各項高額高利投資子案；另羅女曾聽聞沈裕雄有意幫子女辦理美國等海外護照，也藉機向沈裕雄謊稱能透過關係取得英國、澳洲、墨西哥等國家的特殊移民投資，藉此向沈裕雄持續詐取更多款項。

▼查扣海量奢侈品擺滿法務部調查局辦公大樓大廳。（圖／記者劉昌松翻攝）

▲▼「The Hermit隱餐飲集團」負責人鄭男和前科犯羅女連手，詐騙臺雅集團前董事長沈裕雄50億。（圖／記者劉昌松翻攝）

羅女明知她並沒有機票與移民投資管道，竟向沈裕雄詐得投資款項50餘億元，再隱匿犯罪所得，陸續將詐欺款項用在購置豪宅及大肆購買奢侈品，並匯出10餘億元款項予鄭淳駿做為開設餐飲集團展店及個人花用，另將上億元款項轉入前夫謝男及兄嫂帳戶，供他們在臺中市七期黃金地段開設知名火鍋店、甜點店等高級餐廳，且在各地捐款做公益，塑造慈善家形象以掩飾其罪行。

全案直到沈裕雄過世，家人整理公司帳冊與遺物時，才發現沈裕雄生前反覆投資受騙。調查局新北市調查處獲報，報請臺灣臺北地方檢察署檢察官郭盈君指揮偵辦，並於今年2月18日及20日兵分7路搜索，在羅女家中查獲愛馬仕、LV等名牌包、衣服、首飾、傢俱、腳踏車、名畫等高級精品，估算市價近億元，另在鄭男家中查扣藍寶堅尼、Lexus LM 等進口豪華轎車。

新北市處持續溯源不法所得流向，再於3月27日針對羅女前夫謝男等相關人員兵分10路搜索，並於羅女兄嫂以及謝男住家、公司等處查扣愛馬仕、卡蒂兒、香奈兒、LV 等高價精品及聯名款機車等，羅女、鄭男、謝男現經臺北地院裁定羈押中。

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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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