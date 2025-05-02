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被控違法募款！珠寶直播主告公益網紅AJ哥詐欺　警方回應了

▲直播主賓賓哥與葉男發生嫌隙，葉男開直播嗆聲拿槍互開，警方獲報介入調查。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲網路直播主葉賓森槓上網紅AJ哥。（圖／翻攝自葉賓森臉書）

記者陸運陞、劉人豪／新北報導

網紅AJ哥（本名曹暐國）拍攝幫助弱勢的公益影片，在tiktok上有59萬的粉絲，日前網紅推手圤智雨指出，AJ哥沒有經過許私下募款，可能涉及違法募款，而另名網路直播主葉賓森，也指出捐款後發現是到AJ哥的個人帳戶，認為被詐騙到派出所提出詐欺告訴。對此，警方表示目前仍在傳喚被告AJ哥前來製作筆錄，以進一步釐清案情。AJ哥團隊表示，目前還沒收到警方的通知單。

據了解，葉賓森認為AJ哥假藉慈善機構私募善款，且捐款後疑似未給嘉義火燒個案，也未公布捐款明細，且捐款帳戶是AJ哥的，覺得被詐騙5000元，於是到新北市鳳鳴派出所報案，對AJ哥提出詐欺告訴。

圤智雨日前發文指出，AJ哥有說停止募款，但是在停止之前的違法募款呢？台灣的法規是這樣，公益募款是需要申請的，沒有經過許可的私下募款，可能會被罰最多20萬元罰鍰，甚至還有金流問題，是可以像家寧案一樣驚動國稅局！也就是說做善事是好的，但合不合法又是另外一個問題，其中一個影片他說被酸民陷害，因為酸民匯所謂的善款給他，但是他沒有開發票！ 因此，我不禁懷疑這種吸引眼球類型的幫個案，出發點雖然是好的，但合法資格呢？國稅局是否也有注意到呢？

據悉， AJ哥不只被一人提告，其中一個就是葉賓森。三峽分局表示，當事人葉男於4月12日前往鳳鳴派出所，提出詐欺告訴，警方依法受理並製作筆錄，目前仍在傳喚被告AJ哥前來，寄通知書請他從台南到三峽製作筆錄，以進一步釐清案情。AJ哥團隊表示，目前還沒收到警方的通知單。

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