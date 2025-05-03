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社會 社會焦點 保障人權

提款卡遺失被當人頭戶？他辯有報警　法官2關鍵打臉

記者黃翊婷／綜合報導

男子阿誠（化名）去年9月間將自己名下的金融帳戶提供給詐騙集團使用，導致2名受害者損失14.9萬元；他到案之後辯稱，他將密碼寫在提款卡背面，沒想到卡夾遺失，才會被詐團當成人頭戶使用。不過，屏東地院法官列舉2疑點打臉，最終仍依幫助犯洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢罪，判處阿誠有期徒刑4個月，併科罰金3萬元，緩刑3年。

▲▼提款機,ATM,提錢,取款,詐騙,薪水,理財,借錢,收入,支出,月光族,銀行,帳戶。（圖／記者周宸亘攝）有LOGO版，原編號2784228。

▲阿誠否認幫助詐團，他辯稱是因為提款卡遺失，帳戶才會被詐團當作人頭戶使用。（示意圖／記者周宸亘攝，與本案當事人無關。）

判決書中記載，阿誠明知不能將金融帳戶隨意借給他人使用，卻在去年9月間將自己的郵局帳戶提款卡及密碼，交給詐騙集團使用；該詐團取得阿誠的帳戶資料之後，先後以話術誘導2名受害者匯款，共計得手14.9萬餘元。

阿誠到案之後否認幫助詐團並辯稱，他會把密碼寫在提款卡後面，卡片平時則放在卡夾裡，後來卡夾不慎遺失，沒想到竟然被詐團當作人頭帳戶使用，遺失卡夾的時候他有報案。

但屏東地院法官列舉2疑點表示，首先，如果詐團是以盜贓或任意拾獲方式取得金融帳戶，必須精準命中至少6位數的提款卡密碼，否則可能會因為輸入錯誤而遭鎖卡，縱使僥倖猜中，也有可能隨時會被存戶掛失止付或向警方報案，詐團怎麼可能會冒這樣的險。

再者，法官提到，阿誠自稱提款卡密碼是自己的生日，他不可能忘記密碼，到案之後卻又辯稱習慣將密碼寫在提款卡上，顯然不符合常情，因此並未採信他的說詞。

法官表示，考量到阿誠犯後矢口否認犯行，但他已在法院審理程序期間與其中1名受害者達成民事調解，並賠償8.8萬元，最終依幫助犯洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢罪，判處他有期徒刑4個月，併科罰金3萬元，前者得易科罰金12萬元，後者得易服勞役30日，緩刑3年，全案仍可上訴。

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