全球僅百例！　英女中風醒來「變中國腔」15年：人生如地獄

▲ 莎拉醒來後口音完全改變。（示意圖／VCG）

記者陳宛貞／綜合外電報導

英國一名女子15年前中風甦醒後，原本的英國口音突然消失，從不曾前往亞洲卻說得一口「中國腔」，診斷出罹患罕見的「外國口音症候群」（FAS），因此飽受歧視，甚至被罵「怪物」、「中邪」，人生有如墜入地獄。

根據《每日郵報》，現年50歲的莎拉（Sarah Colwill）來自英國普利茅斯，因2010年35歲時中風，導致罕見的外國口音症候群，原先的德文郡（Devon）口音完全消失，成為全球僅百起病例之一。她過去從事IT協調員，但患病後失去語言與行動能力，無法工作，只能和丈夫搬回母親家中，由家人照顧。

莎拉因一夜之間變成中國腔遭到歧視，有陌生人罵她「滾回自己的國家」，還有基督教團體每天傳訊息轟炸，聲稱她「被魔鬼附身」，需要驅魔。甚至連部分家人也開始疏遠她，懷疑她的腔調是裝出來的，令她一度想不開，只有丈夫與姊姊始終支持她。

她曾被指責，刻意模仿亞洲腔調是種族歧視，但其實她根本聽不出自己「像中國人」，身邊華人朋友理解她的狀況，並不覺得她故意冒犯或取笑，反而是在公共場合和友人交談時常遭他人誤解，異樣眼光令她備感壓力。

莎拉坦言，過去15年來過得很辛苦，不僅須重建語言及行動能力，更承受龐大精神壓力。她仍希望找回原本的德文郡口音，也希望外界停止批評，「不是我選擇這樣說話，如何看待我的口音和出身是你的事，但我改變不了。」