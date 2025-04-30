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13歲男童罹癌亡「遺體只能放家中」　母親淚揭荒謬過程

牙齒痛,牙疼,牙痛。（圖／記者李佳蓉攝）

▲英國一名男童罹癌在家中逝世。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者楊庭蒝／綜合報導

英國一名13歲男孩奇恩（音譯，Kian Roban）復活節當天在家中病逝，奇恩的母親不僅目睹愛子斷氣，更在炎熱天氣下與他的遺體共處一室長達數小時，只因醫療與殯儀流程雙雙延誤，讓她痛批：「我連讓他體面離開都做不到。」

綜合外媒報導，34歲的奇恩的母親表示，奇恩 在過世前曾出現臉部腫脹、劇痛等症狀，她在兩個月內五度帶他就醫，卻每次都被告知「只是牙齒在長」，醫師並未進一步檢查。直到一次急診，有醫師終於願意傾聽並安排檢查，才發現他罹患的是尤文氏肉瘤（Ewing sarcoma），這是一種好發於兒童與青少年的惡性骨癌。

奇恩隨後接受化療並一度好轉，未料去年檢查竟發現腦部出現無法開刀的腫瘤，病情急轉直下。他最終在13歲生日前夕、復活節當天病逝於英國貝德福郡住家中。

奇恩的母親表示，她曾與安寧機構聯繫，對方卻錯誤告知復活節當天殯儀館不營業，使她只能以床單覆蓋兒子遺體，並開電風扇避免屍體腐化與蚊蟲靠近。「鄰居們很貼心，借我電扇降溫，但我真的很無助。」

直到隔日殯儀人員才趕來將遺體接走。但更棘手的是，由於安寧機構遲未將相關資料轉交給家庭醫師，奇恩的死亡登記遲遲未完成，葬禮安排至今無法進行。

對於，安寧機構發表聲明表示哀悼，並指出曾依家屬要求提供冷藏床墊與現場陪伴，後續也將了解個案細節，以持續改善服務。
 

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