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呂秋遠「驗完DNA裝死」！生母揭離譜認領過程：有幫你找9億網紅爸

知名網紅律師呂秋遠近日深陷私生子風波。（圖／翻攝自呂秋遠臉書）

▲知名網紅律師呂秋遠近日深陷私生子風波。（圖／翻攝自呂秋遠臉書）

圖文／CTWANT

知名網紅律師呂秋遠近日深陷私生子風波，不僅遭爆料曾要求女方墮胎未果後將其開除，聲譽重創，如今又被指迄今未支付任何子女扶養費，更在法庭上遭法官當庭斥責，在要求將此次審理列為不公開，被法官駁回，形象再度重挫。

孩子生母林姓女子自事件曝光以來，持續透過社群平台發表系列貼文揭露細節。她在5月2日凌晨發布的第八篇貼文中提到，自事件爆發後，社會輿論多鼓勵她為孩子爭取應得的扶養費，也有不少聲音抨擊呂秋遠過去常對女粉絲說的一句話：「你想要孩子過什麼樣的生活，就付多少錢」，如今正好成了回敬他的最佳註腳。

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林女還原庭審過程表示，當法官詢問「被告是否支付扶養費」時，她誠實回應「一毛都沒有」。而呂秋遠則辯稱「扶養費不在此次起訴範圍內」，此說法立刻引起法官不滿，當場斥責：「孩子最需要的是什麼你不知道嗎？把誠意拿出來。你自己決定，法院不介入。」

林女坦言，身為單親母親，即使具備經濟獨立與自我尊重，仍難擺脫社會對女性爭取法律權益的污名標籤。她質疑，若接受扶養費是否形同讓對方用金錢「買斷親情」，甚至使孩子失去與父親互動的可能，並恐陷入「拿孩子綁架男人」的負面刻板印象。儘管如此，她強調，即使未能給孩子「應得的生活」，仍會以母親之力撐起家庭，就算租屋、穿二手衣、讀公托，也會靠自己讓孩子感受到雙份的愛。

5月3日上午，林女再度發表第九篇貼文，直言「孩子問我為什麼沒有爸爸，是所有單親媽媽的惡夢」。她指出，法院判決除了有定紛止爭的功能，也能逼迫不負責任的父親面對應盡的義務。她透露，在去年6月收到DNA報告後，一度以為呂秋遠會主動認領，沒想到對方遲遲未現身，她只好走法律程序，讓法院強制認領。

林女指出，當法院確認呂秋遠已完成認領程序，詢問是否願意撤告時，她當場表明不願撤訴，理由是寶寶已滿1歲，呂秋遠從未探視，也從未負擔過扶養責任，堅持請求法院依法判決。而呂秋遠則要求將此次審理列為不公開，不過被法官駁回，指出此類案件需依司法行政規範處理，「不是你說不公開就不公開」。

最後林女也在貼文中感嘆：「孩子，媽媽有努力過了，媽媽有幫你上法院找9億網紅爸爸了，過程法官阿姨都幫你寫下來了。」

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