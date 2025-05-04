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桃園首屆原住民聯合婚禮　充滿原民風喜慶文化

▲桃園首屆原住民聯合婚禮

▲桃園首屆原住民聯合婚禮，充滿原民風。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

「2025桃園市天籟之樂引領人間美好暨靈讚新婚-讚美之城活動，3日於中原大學智信樓舉行。出席活動的副市長蘇俊賓指出，這也是市府舉辦首屆原住民聯合婚禮，共有10對夫妻報名，包含阿美族、泰雅族、布農族、排灣族等族，讓大家認識精彩的原民喜慶文化。

另外，10對夫妻中，除了有剛締結連理的新人外，前復興鄉長林信義賢伉儷等2對，也透過這次聯合婚禮慶祝50周年的「金婚」紀念。

▲桃園首屆原住民聯合婚禮

▲桃園首屆原住民聯合婚禮。（圖／市府提供）

蘇俊賓指出，桃園的原住民人口數由升格時的6.5萬人激增至現在的8.7萬人，其中約9成是居住於都會區，為了讓原民文化可以持續流傳，市府積極布建39處文化健康站，是六都最多，而且每區都有設點，讓非在原鄉地區的原民朋友也有適當的場域進行交流與健康照護。

除了每年的市民聯合婚禮外，市府這次也精心設計這場原民風婚禮活動，結合傳統及當代儀式，讓每一對參與的族人感受真愛的祝福與永恆的價值，即使沒有生活在部落的環境，但仍然可以感受部落的文化與祝福。而婚姻是人生的另一個起點，未來會有更多原住民新生代加入桃園，蘇俊賓也強調，無論是生養或教育，市府都會作為原民同胞最有力的後盾，一同傳承台灣最原始的文化。

包括：立法委員鄭天財、市議員王仙蓮、陳瑛、張秀菊、蘇偉恩、林志強、原民局長巴奈．母路、中壢區長李日強、市總族群領袖森國斌等皆一同出席活動。

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