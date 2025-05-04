▲桃園婦女培力中心「桃姊妹禮盒」即將上市。（圖／婦幼局提供）

記者楊淑媛／桃園報導



為迎接母親節，桃園市政府婦幼發展局3日於桃園市婦女培力中心舉辦「投桃抱妳、感恩有妳」母親節主題市集，並發表全新品牌-「桃姊妹禮盒」。局長杜慈容指出，禮盒由參與中心培力課程的婦女親手製作及包裝，預定5月底完成食品檢驗，6月中旬開放預約。

杜慈容局長表示，希望藉由「桃姊妹禮盒」，讓社會各界關注婦女經濟培力的重要性，支持婦女朋友提升生活穩定度與自主性。桃園市婦女培力中心採雙軌服務模式，結合個別化輔導與餐飲技能培訓，協助因家庭照顧無法全職就業的婦女重返職場，兼顧家庭與經濟需求。

▲杜慈容局長表示，希望藉由「桃姊妹禮盒」，讓社會各界關注婦女經濟培力的重要性。（圖／婦幼局提供）

今年更招募30位婦女接受完整培訓，除強化專業技能外，也提供自我成長、家庭關係及身心舒壓等課程，鼓勵女性提升自我、擴展社會支持網絡。此次市集活動提供該中心培力姊妹、單親婦女、低收/中低收等身分之婦女或公益團體為優先設攤機會，共招募17攤，含培力姊妹8攤及本市市民9攤。

此外，市集也精心設計了由培力姊妹帶領的藝術療癒活動，透過壓克力顏料與色彩學的結合，讓參與者能夠感受情緒的釋放與轉化。藉由流體畫技法，將內心的感受具象化為色彩，進而達到自我療癒的效果。