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失聯移工酒駕逆撞釀1死2傷悲劇　「手銬+腳鐐上身」移送畫面曝

▲桃園市八德區和平路活動中心前，昨(1)日發生死亡事故，肇事的越南籍阮姓男子昨日被移送偵辦 。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市八德區和平路活動中心死亡車禍，肇事的越南籍阮姓男子昨日被移送偵辦 。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌、潘鳳威／桃園報導

桃園市八德區和平路活動中心前，昨(1)日中午發生一起死亡車禍，一輛休旅車逆向行駛，撞上對向兩輛機車，造成1死2傷悲劇。經查，肇事駕駛為32歲越南籍阮姓男子，酒測值0.49毫克，訊後依公共危險罪、過失致死罪嫌移送偵辦。 而阮男移送時狼狽的模樣也曝光，只見阮男雙手、雙腳上銬，步伐沉重的被帶向警車。

▲▼ 桃園市八德區和平路557號前，今(1)日下午12時許發生一起死亡車禍 。（圖／記者沈繼昌翻攝）

該起事故發生於八德區和平路557號前，當時肇事休旅車逆向行駛，正面撞擊行駛中的一輛由46陳男載著44歲妻子的機車，隨後該機車在波及另一輛由52歲江姓女子駕駛的機車，3人瞬間噴飛倒地。陳男當場失去呼吸心跳，送醫搶救後仍宣告不治；其妻與江女輕傷，均無生命危險。

警方接獲報案後趕抵現場，於附近檳榔攤旁草叢尋獲休旅車，但車上僅剩阮姓男子。阮男起初聲稱不懂中文，經移民署查證，確認其為逾期居留6年的失聯移工。經警方調閱監視器並詢問目擊者，確認車內另有兩人於肇事後逃逸，並於晚間8時許查獲逃逸的38歲翁姓及40歲黃姓男子，兩人皆為失聯2至3年的越南籍移工。

▲桃園汽車撞2機車釀1死2傷，駕駛肇事逃逸。（圖／記者沈繼昌翻攝，下同）

警方指出，阮男為駕駛，其酒測值高達0.49毫克，偵訊後依公共危險罪及過失致死罪嫌移送桃園地檢署偵辦，移送上警車時，阮男雙手遭反銬、雙腳上腳鐐，頭低的不能在低，步伐沉重地走向警車；至於翁、黃2人則移送移民署桃園分署收容，等待遣返回國。

警方強調，因應近期在八德區發生的多起重大交通事故，為提高道路安全，將於5月2日至5日連續四日，規劃在和平路與榮興路口進行嚴格的路檢勤務，期望有效減少類似交通事故發生，保障市民安全。

▲桃園市八德區和平路活動中心前，昨(1)日發生死亡事故，肇事的越南籍阮姓男子昨日被移送偵辦 。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市八德區和平路活動中心前，昨(1)日發生死亡事故，肇事的越南籍阮姓男子昨日被移送偵辦 。（圖／記者沈繼昌翻攝）

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