澳洲大選登場！艾班尼斯有望連任　「川普關稅」助民調逆轉

▲ 濱海地區選民穿著泳裝前往投票。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

澳洲3日舉行全國大選，美國總統川普貿易政策與生活成本上漲成為選戰主軸，民調顯示總理艾班尼斯（Anthony Albanese）率領的工黨（Labor Party）有望打敗保守派的自由-國家聯盟（Liberal-National Coalition），料將繼續執政，但恐怕無法取得國會多數。

▲ 艾班尼斯帶著愛犬前往雪梨自家選區投票。（圖／路透）

《路透》報導，民調顯示工黨有望打敗保守派，因川普關稅引發的憂慮蓋過要求變革的呼聲。艾班尼斯回到雪梨的家鄉投票前，在墨爾本發表電視談話時強調，現任政府已打下堅實基礎，「實質工資上升，通膨下降」。

他結束為期5周的競選活動，承諾若成功連任，第二任期將持續推動減輕住房負擔與強化全民健保體系。

▲ 達頓前往投票。（圖／路透）

反對派領袖達頓（Peter Dutton）同樣在墨爾本展開投票日行程，呼籲選民支持自由-國家聯盟「讓國家重回正軌」。他回到昆士蘭州布里斯本選區投票後表示，「我認為今天有許多沉默的澳洲人挺身支持聯盟」。

達頓主張大幅減少移民與公職人員，工黨試圖將他塑造成「川普翻版」，希望選民將對川普的不滿情緒轉嫁至反對派。而達頓雖試圖與川普顧問馬斯克削減聯邦機構的措施劃清界線，但在美國對澳洲徵收關稅後，直到今年2月仍領先的達頓民調支持度便落後於工黨。

澳洲為少數實施強制投票的民主國家，3日上午8時開放投票所，1800萬名合格選民中預估已有800萬人提前投票。各地投票站十分熱鬧，有義工準備烤肉，濱海地區有有不少民眾僅穿著比基尼、緊身泳褲前往投票，展現澳洲獨有的選舉景象。

▼ 民眾牽著愛犬參與投票。（圖／路透）