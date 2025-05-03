變態凌虐逼自慰+吞海蟲　詐團成員暴力拘禁下場慘了

▲台南邱姓男子2022年因與詐團成員有金錢糾紛，被拘禁強迫其自慰、喝尿、吞海蟲等虐待。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者潘鳳威／台南報導

蘇姓、蕭姓及王姓男子都是詐騙集團成員，2022年間利用高報酬誘惑民眾，提供人頭帳戶供洗錢之用，一名受害者即因交出帳戶且與詐團成員有金錢糾紛，便被以暴力手段加以控制拘禁，甚至被迫自慰、喝尿、吞海蟲。台南地院近日審結，依共同詐欺取財罪、拘禁、脫逃等罪名，將惡劣的3人分別判處2年4月至4年6月不等刑期。

判決書指出，蘇男於2022年間夥同蕭男、王男，透過通訊軟體等平台，以高報酬為誘餌，對外招募人頭帳戶，供詐騙集團洗錢使用。3人分工明確，其中蘇男擔任取簿手，騙取到帳戶後再提供給上游。一旦帳戶提供者臨時反悔或要求領回帳戶，3人便會暴力恐嚇，限制其行動自由，藉此威嚇其他成員。

受害者之一的台南邱姓男子，因為與詐團成員發生金錢糾紛，2022年12月20日被詐團手下持球棒毆打，並帶往汽車旅館內拘禁，期間甚至被逼迫裸身自慰、喝尿，並被拍照羞辱。蕭男還指示手下購買活體海蟲、蝦子要邱男當場吞食。直到隔天(21)下午邱男的母親報警，詐團成員才將邱放走。

後因多名受害者向警方報案，全案才被揭發，經檢警數月追查，成功查獲該集團核心成員並扣押手機、帳戶資料等相關物證，移送台南地院審理。

審理期間，蕭男否認曾有拘禁、羞辱及脅迫行為，但共犯指稱他曾命令購買海蟲及提供帳戶等操作。蘇男則坦承犯下詐欺並在2023年1月30日遭逮時，趁警方不注意企圖逃逸，但否認涉及組織犯罪。

台南地院法官審理認定，3人為集團要職，犯罪行為涉及暴力、恐嚇，對社會秩序危害重大，依法應嚴懲。蘇男被依共同詐欺取財罪、脫逃罪判刑3年；蕭男依共同詐欺取財罪、私行拘禁罪，判刑4年6個月；王男則依共同詐欺取財罪判2年4個月。