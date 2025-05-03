驚悚！下樓看不到郵差「男子拿柴刀追砍」　郵局譴責暴力報警

▲民眾持刀追砍郵務士。（圖／翻攝「郵局郵政全民開講」臉書）

記者李姿慧／台北報導

宜蘭一名郵局的郵務士投遞信件包裹，到一戶人家按電鈴後發現無人回應，隨即往下一戶投遞，未料上一戶住家男子下樓後沒發現郵務士，前往理論爆發口角，竟拿柴刀追砍，更往郵務士安全帽上砍一刀，郵務士拿打狗棒防衛大喊救命，最後推開男子逃離。宜蘭郵局則譴責暴力，並已協助郵務士報警。

宜蘭郵局一名郵務士4月28日投遞時，竟遭住戶追砍，監視器畫面也在臉書社團「郵局郵政全民開講」曝光，只見影片中郵務士騎車投遞過程，一名男子衝上前理論，男子拿出柴刀砍向郵務士，郵務士則拿出打狗棒防衛，男子怒斥郵務士「打我、欺負我殘障」，郵務士邊喊救命邊阻擋男子並解釋「是你攻擊我、我有給你按電鈴」。

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揭露影片的網友發文表示，一定要小心，郵務士差點被砍，好像是按門鈴後一直沒回應，郵務士要離開，砍人的走來亂，說郵務士欺負殘障人士，不等人就走。

中華郵政公司宜蘭郵局受訪時表示，這起事件中郵務士是受害者，4月28日當天郵務士去投遞，到該戶人家時有按電鈴，也有等一下，發現都沒有反應，就順著門牌後往下一戶投遞，結果上一戶收件人就騎機車趕上來，雙方發生爭執，收件人質疑郵務士為何不等他，但郵務士投遞有作業程序，要喊叫或按門鈴並等候一下，郵務士也沒有聽到人回應，當時該戶收件人在3樓，下樓後沒看到郵務士很生氣，就追上同仁理論。

宜蘭郵局說明，郵務士同仁當時表示有等候，但沒有人應聲應門，於是就先離開，收件人則質疑郵務士沒有等，兩人理論過程發生不愉快，郵務士同仁覺得他並沒有錯，有按電鈴和等候，但都沒有人回應，收件人不滿就回到機車從置物箱拿出一把柴刀，追上來往同仁劈，直接砍向機車手把，所幸同仁的手閃開沒有被砍到，收件人不死心再砍二次，朝郵務士的頭劈下去，還好郵務士有戴安全帽，同仁驚嚇過度從機車跳開跑走。

▲民眾持刀追砍郵務士。（圖／翻攝「郵局郵政全民開講」臉書）

宜蘭郵局說，郵務士因為有配備防狗咬的隨身棒子，郵務士拿著棒子防衛並一直往後退，收件人情緒失控、失去理智，一直持刀往前進逼，郵務士一路退，收件人瘋狂一路要砍郵務士，最後郵務士推開收件人後趕快逃離現場，之後回到郵局檢視傷勢，因為安全帽遭砍撞擊，頭部有挫傷，另手部和腳部都有挫傷，當天則是由稽查去將郵務士的機車牽回並協助完成投遞工作。

由於郵務士心理上受到相當大驚嚇，宜蘭郵局表示，郵務士隔天29日因心理受創無法上班，30日恢復上班時，則由稽查陪同郵務士前往警局報告和做筆錄，郵務士身心受到影響，目前已協助心理輔導並更換轄區。

宜蘭郵局譴責該暴力行為，直言這已經是傷害罪，郵務士因為持棒子防衛還面臨收件人提告，郵局也會有法律顧問支持同仁提告，郵務士投遞執行公務過程中，呼籲有爭議時，民眾要保持理性行為溝通，若認為有不妥處可以向郵局反映，不應該用暴力解決。