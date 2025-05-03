詐欺車手催油門想逃！台南3勇警破窗逮人　2嫌狼狽落網

▲台南市警一分局東門派出所圍捕詐欺犯嫌，現場2人遭逮、3警負傷奮勇緝獲犯嫌。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市警一分局2日下午在南區健康路圍捕2名詐欺車手，行動過程中對方意圖衝撞逃逸，現場氣氛一度緊張，所幸警方果斷出手破窗制伏，順利將2名詐欺嫌犯逮捕到案，並查扣偽造車牌及相關詐騙工具，但有3名員警在緝捕行動中不慎遭玻璃割傷，所幸無大礙。

據了解，台南市警一分局東門派出所日前偵辦一起詐欺面交案，經多日追查掌握嫌犯所駕車輛出現在南區健康路一帶。所長陳宗鑫獲報後，立即率隊展開圍捕行動。

▲警方破窗壓制犯嫌過程驚險，現場查扣偽牌與詐騙工具，依法送辦。

警方於2日下午4時許在該路段發現目標車輛蹤跡，埋伏警力隨即上前攔截，犯嫌見狀試圖駕車衝撞逃逸。員警當機立斷使用強制手段破窗壓制，成功將21歲黃姓與20歲曾姓犯嫌當場逮捕。警方當場查扣掛在車輛上的偽造車牌2面、車內另藏偽牌2面，以及多項詐欺「收水」用工具，依法依詐欺、偽造文書與妨害公務罪嫌，移送台南地檢署偵辦。

在圍捕過程中有3名員警於破窗時遭玻璃割傷手臂，仍堅守崗位完成任務，展現無畏精神。台南市警局督察室據報，代表局長林國清到一分局慰問受傷員警。

台南市警一分局長章振國表示，感謝所屬員警冒險執勤、鍥而不捨，成功查緝詐騙集團成員。他也強調，警察在打擊犯罪同時，更要注意自身安全，呼籲民眾保持警覺、避免落入詐騙圈套，共同守護社會治安。