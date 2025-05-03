專業治療零負擔！基隆市府×康沛診所　力挺清寒特教幼兒

▲專業治療零負擔！基隆公益專案照亮特教兒未來。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

隨著特殊教育需求日益增加，基隆市政府持續積極拓展多元化的服務方式，致力為本市特殊教育幼兒提供更完善的發展支持。為此，基隆市政府教育處攜手基隆康沛診所，共同推動「基隆市特殊教育幼兒114年度公益專業治療專案計畫」。本計畫透過全額補助的方式，提供專業治療服務，期望不僅減輕弱勢家庭的經濟負擔，更確保特殊幼兒能及早獲得適切的療育與發展機會。

本專案服務對象為就讀基隆市立幼兒園、具有特殊教育需求且家庭經濟清寒之幼兒。符合資格者須由就讀園所進行評估與推薦，並備妥相關證明文件，於規定期限內向基隆市教育處提出申請。目前提供的專業服務項目包括職能治療與物理治療兩大類。

4月29日，教育處副處長楊永芬特別前往康沛診所關心接受治療的幼兒，並親自頒贈感謝狀予康沛診所總裁白右筠，表達對其支持公益與專業貢獻的肯定與感謝。

多位家長分享了參與本計畫的感受。一位家長表示：「這項補助對我們家庭來說幫助很大，孩子透過專業治療已有明顯進步，真的非常感謝市政府與康沛診所團隊的努力與支持。」另一位家長也指出，早期療育對孩子的未來發展至關重要，這項計畫不僅提供了治療服務，也讓家長能更安心陪伴孩子成長。

教育處處長徐嬿立表示，本計畫不僅是對特殊教育幼兒的直接協助，更代表著社會對特殊教育議題的重視。未來教育處將持續關注並積極推動相關政策，結合政府與社會資源的力量，為更多具有特殊需求的幼兒提供專業支持與服務，協助他們在人生道路上走得更穩、更遠。