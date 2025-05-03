　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

專業治療零負擔！基隆市府×康沛診所　力挺清寒特教幼兒

▲基隆市府×康沛診所 力挺清寒特教幼兒。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲專業治療零負擔！基隆公益專案照亮特教兒未來。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

隨著特殊教育需求日益增加，基隆市政府持續積極拓展多元化的服務方式，致力為本市特殊教育幼兒提供更完善的發展支持。為此，基隆市政府教育處攜手基隆康沛診所，共同推動「基隆市特殊教育幼兒114年度公益專業治療專案計畫」。本計畫透過全額補助的方式，提供專業治療服務，期望不僅減輕弱勢家庭的經濟負擔，更確保特殊幼兒能及早獲得適切的療育與發展機會。

本專案服務對象為就讀基隆市立幼兒園、具有特殊教育需求且家庭經濟清寒之幼兒。符合資格者須由就讀園所進行評估與推薦，並備妥相關證明文件，於規定期限內向基隆市教育處提出申請。目前提供的專業服務項目包括職能治療與物理治療兩大類。

▲基隆市府×康沛診所 力挺清寒特教幼兒。（圖／記者郭世賢翻攝）

4月29日，教育處副處長楊永芬特別前往康沛診所關心接受治療的幼兒，並親自頒贈感謝狀予康沛診所總裁白右筠，表達對其支持公益與專業貢獻的肯定與感謝。

多位家長分享了參與本計畫的感受。一位家長表示：「這項補助對我們家庭來說幫助很大，孩子透過專業治療已有明顯進步，真的非常感謝市政府與康沛診所團隊的努力與支持。」另一位家長也指出，早期療育對孩子的未來發展至關重要，這項計畫不僅提供了治療服務，也讓家長能更安心陪伴孩子成長。

教育處處長徐嬿立表示，本計畫不僅是對特殊教育幼兒的直接協助，更代表著社會對特殊教育議題的重視。未來教育處將持續關注並積極推動相關政策，結合政府與社會資源的力量，為更多具有特殊需求的幼兒提供專業支持與服務，協助他們在人生道路上走得更穩、更遠。

【更多新聞】

►辯稱合意無效！男網友酒醉遭「撿屍」性侵　判決書曝關鍵對話

►上市主管遭妻背叛！認了愛上櫃哥嘿咻9次　小王一句話讓他更崩潰

►迎戰複合式威脅！基隆首度城鎮韌性演習　強化民生關鍵防護

►獨／臺大金山蔡兆勲院長：心靈痛苦更勝病痛　籲重視全人善終照護

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/02 全台詐欺最新數據

更多新聞
481 2 1518 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
白沙屯媽祖急奔「男星沿路送貼布」！　香燈腳1舉動太暖
新竹關西命案！3人闖進屋狂扁　男躺床頭流血不治
快訊／仰德大道火燒車！　車身瞬間陷火海
「遭輾眼睛爆出」鷹眼認片酬被砍半！　未演《鷹眼2》原因曝
「本土劇林志玲」剪超短男生頭！鬆口原因
大腸息肉不是切了就沒事！　醫曝「5高危因素」仍會癌變

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

十家企業齊心淨灘！　奇美領軍900人攜手守護海洋

針對不實抹黑聲明反擊　台鹽：資產評價合理五億潛在利益為臆測

全國舞藝展演基隆熱鬧登場　謝國樑邀各縣市「以舞會友」

基隆通勤福音！2088C增開6點28分班次　避市區繞行直達北市

專業治療零負擔！基隆市府×康沛診所　力挺清寒特教幼兒

汛期前備戰！台南80人動員操舟　管筏膠筏訓練強化應變力

桃園捷運青線「青埔到桃園火車站」　設置12座車站全程30分鐘

雲科大EMBA中部4縣市同日催捐熱血　40企業贊助福袋吸950人捐1375袋

台南男駕車自撞小東路安全島送醫　駕駛送醫酒測為0

不找偶像明星代言！桃園13優秀女力　行銷復興區「媽媽桃」

#張麗善 彰化跪拜求停駕　#媽祖 原地搖晃下秒閃人

蕭煌奇撞臉〈跳樓機〉LBI利比　挑戰笑喊："看"手機練習XD

【被媽祖叫起床？】白沙屯媽祖驚喜停在帳篷前！他被選中一臉迷糊XD

李多慧開心合照任賢齊　開揪：下次一起合唱！

【張麗善移開爐主】遭網轟翻！臉書瞬間被灌爆 她急道歉

癱瘓信徒夢見媽祖說「會治癒」！　奇蹟康復後「粉紅超跑」突停駕屋前

#粉紅超跑 海線急行軍　首度 #停駕 鹿港派出所

登轎儀式移開「媽祖爐主」遭洗版！張麗善道歉了：絕非本意

【好奇心爆發】媽帶幼貓回家幫中途1天！3貓隔玻璃盯著看XD

「我的禿頭算不算一種光源？」　老師幽默解答：是間接光源

十家企業齊心淨灘！　奇美領軍900人攜手守護海洋

針對不實抹黑聲明反擊　台鹽：資產評價合理五億潛在利益為臆測

全國舞藝展演基隆熱鬧登場　謝國樑邀各縣市「以舞會友」

基隆通勤福音！2088C增開6點28分班次　避市區繞行直達北市

專業治療零負擔！基隆市府×康沛診所　力挺清寒特教幼兒

汛期前備戰！台南80人動員操舟　管筏膠筏訓練強化應變力

桃園捷運青線「青埔到桃園火車站」　設置12座車站全程30分鐘

雲科大EMBA中部4縣市同日催捐熱血　40企業贊助福袋吸950人捐1375袋

台南男駕車自撞小東路安全島送醫　駕駛送醫酒測為0

不找偶像明星代言！桃園13優秀女力　行銷復興區「媽媽桃」

臭豆腐名店被砸超扯原因曝　只因老闆1句：刺青像Google導航失誤

白沙屯媽祖急奔「男星沿路送貼布」！香燈腳1舉動太暖：我大錯特錯了

《比天堂還美麗》金惠子7個小故事！出身富裕家庭、演技太強的得獎高手

新竹關西鎮民宅命案！3人闖進屋狂扁　男躺床頭流血…急救2天不治

富邦談妥大聯盟資歷新洋投　自行培訓網羅投手王偉軒

女子凌晨4樓摔落！躺2樓鐵皮屋頂　警消吊掛救援送醫

快訊／陽明山國小附近火燒車！車身瞬間陷火海　駕駛急逃命

嘎嬤離世「蔡阿嘎沒哭」！告別式圓滿結束　2原因微笑送別：我們改天見

福州汽車撞人2死多傷　警方通報：操作不當

巨人3A鄧愷威後援1局無失分　奪旅美生涯首次救援成功

【吊車失控暴衝】炸蛋蔥油餅店被撞爛！老饕哭喊QQ

地方熱門新聞

桃園捷運青線　青埔到桃園全程30分鐘

高雄「蛤字招牌」被拆了！　粉絲錯愕

台南男駕車自撞小東路安全島送醫駕駛送醫

桃園13優秀女力　行銷復興區「媽媽桃」

中大接手115年全大運　以「無懼永續」為主題

千人千袋‧熱血傳愛活動中部四縣市同日登場

藝人反毒反詐騙電影《曙光詐現》巡迴宣導

2美國遊客闖阿里山鐵軌　最重罰5萬

黃雅玲接任台南文化局長拚文化治理4.0

新北農再社區賞螢季開跑　體驗生態與農村生活

捷運桃園長庚線啟動　市府16公里全線踏勘

罷團路權遭拒　拱天宮：廟口不允許

汛期前備戰！台南80人動員操舟管筏膠筏訓練強化應變力

白沙屯媽凌晨停駕雲天宮！信眾一看樂了

更多熱門

相關新聞

全國學生創意戲劇賽　基隆4校勇奪1特優3優等

全國學生創意戲劇賽　基隆4校勇奪1特優3優等

基隆市協同9所學校承辦「113學年度全國學生創意戲劇比賽」圓滿落幕，比賽期間自4月11日起至4月27日止（為期17天），比賽內容涵蓋舞台劇類、現代偶戲類光影偶戲組、綜合偶戲組、手套偶戲處組、傳統偶戲類皮影戲組、魁儡戲組及布袋戲組等類別，共有166隊，4,150人次參賽。其中本市代表參賽隊伍共四隊，分別為暖暖高中、碇內國中、忠孝國小及中興國小，皆為基隆市獲取佳績。

基隆首度城鎮韌性演習　強化民生關鍵防護

基隆首度城鎮韌性演習　強化民生關鍵防護

基隆表揚270位模範勞工　謝國樑親頒獎致謝

基隆表揚270位模範勞工　謝國樑親頒獎致謝

金峰鄉衛生所結合紅藜季　推廣兒童事故預防與安全教育

金峰鄉衛生所結合紅藜季　推廣兒童事故預防與安全教育

中元祭人潮摸女大腿6秒　正義女目擊全都錄下場慘了

中元祭人潮摸女大腿6秒　正義女目擊全都錄下場慘了

關鍵字：

特殊教育基隆市幼兒

讀者迴響

熱門新聞

白沙屯「媽祖爐主」身分曝光！　地位尊崇競爭激烈

遊西班牙遭搶！他暴怒「擒賊鎖喉」

珠寶直播主告公益網紅AJ哥詐欺　警方回應了

即／6年來最晚！白沙屯媽祖「三進三退」衝進朝天宮

54歲AV傳說回歸　F級身材如30歲

即／北市松山死亡車禍！1人被多輛機車撞擊倒地亡

韓二代團超亂！當紅偶像爆「一人吃整團」

張麗善跪拜求停駕！媽祖原地搖晃「下秒閃人」

粉紅超跑有望進南投？市長妻請示連3聖筊

等3個月！天坑罹難者遺體「回家了」家屬慟

白沙屯媽祖「帶來幾萬人潮」　商家感嘆5個字！網怒噴

新台幣匯價飆高！財經達人聯想到股房大跌時代

薛楷莉回台面對司法「已對個人聲譽造成嚴重影響」

國道1號深夜8車連環追撞！5人傷

首度認罪！保母劉若琳3字惹怒審判長

更多

最夯影音

更多

#張麗善 彰化跪拜求停駕　#媽祖 原地搖晃下秒閃人

蕭煌奇撞臉〈跳樓機〉LBI利比　挑戰笑喊："看"手機練習XD

【被媽祖叫起床？】白沙屯媽祖驚喜停在帳篷前！他被選中一臉迷糊XD

李多慧開心合照任賢齊　開揪：下次一起合唱！

【張麗善移開爐主】遭網轟翻！臉書瞬間被灌爆 她急道歉

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

實測網路流傳懶人料理

實測網路流傳懶人料理

「文里補習班」開課啦！今天來做五樣網路流傳的懶人料理，一起解析這些料理的滋味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面