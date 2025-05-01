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全國學生創意戲劇賽圓滿落幕　基隆4校勇奪1特優3優等佳績

▲全國學生創意戲劇賽圓滿落幕。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆市中興國小偶戲類布袋戲組國小組特優。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市協同9所學校承辦「113學年度全國學生創意戲劇比賽」圓滿落幕，比賽期間自4月11日起至4月27日止（為期17天），於基隆市表演藝術中心舉行完畢，比賽內容涵蓋舞台劇類、現代偶戲類光影偶戲組、綜合偶戲組、手套偶戲處組、傳統偶戲類皮影戲組、魁儡戲組及布袋戲組等類別，共有166隊，4,150人次參賽。其中本市代表參賽隊伍共四隊，分別為暖暖高中、碇內國中、忠孝國小及中興國小，皆為基隆市獲取佳績。

傳統偶戲類布袋戲組是由基隆市中興國小以《樂神之爭》獲國小組特優！指導老師梁思誠帶領學生們勤奮練習，今年布袋戲重新詮釋孫悟空搶奪蟠桃的故事，學生靈活地搬演操縱各個戲偶、道具，不時還要唸口白，並應對配合其他演師和現場的音樂節奏，栩栩如生地呈現掌中戲偶或文或武的神態，榮獲傳統偶戲類布袋戲組國小組特優，堪稱基隆市布袋戲學校之光。

▲全國學生創意戲劇賽圓滿落幕。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆市碇內國中舞台劇類國中組優等。

舞台劇類組則分別有暖暖高中、碇內國中及忠孝國小獲得優等。暖暖高中以《震後的教室》獲高中職組優等成績，指導老師樊仲哲透過地震災害的議題，講述了學生在面臨災害時如何判斷基準採取行動，並同心協力救助彼此，榮獲舞台劇類高中職組優等；碇內國中以《小時候》獲國中組舞台劇類優等成績，指導老師蕭正雄透過孩子的角度思考成長以及親人離去所面臨的情緒，大人應如何同理孩子立場建立深層的情感連結，榮獲舞台劇類國中組優等。最後是忠孝國小以《憶》劇碼獲國小組優等成績，首次代表參與基隆市戲劇比賽，指導老師簡嘉琪、藍玉鳳及王奕云透過詐騙拐賣議題，提倡孩子們都該該更加注意人身安全，應該如何學習保護自己，榮獲舞台劇類國小組優等。

基隆市教育處長徐嬿立說，學生創意戲劇比賽以創意出發，舉凡劇本、台詞、配樂、戲偶、背景及道具等均需自行創造與設計製作，很感謝學校老師的指導與用心，為孩子提供舞台，也感謝9所學校協助承辦，讓這次在基隆辦理的全國性賽事可以圓滿順利！此次比賽由師生日積月累練習，讓參賽的孩子都能領悟劇本中的文字藝術，並加入燈光、配樂、對白、服裝、道具、肢體動作等不同表演元素，從戲偶或演員本身的肢體律動以身體敘事，到佈景配樂展現出不同的創意，訓練思考與反應能力，訓練團隊合作精神，將平時練習的過程，轉化成舞台上的豐碩成果。

謝國樑表示，基隆市為了實現文化平權，市府不只每年透過劇場體驗活動，已累積邀請超過1.2萬名學生進入劇場欣賞正式表演，讓戲劇教育從小扎根，推廣學生對創意戲劇的學習，每年配合教育部舉辦初賽選拔，致力提供學生創意多元展能的舞台，更在113年首次推動劇場人才培育計畫，透過感官開發、情緒開發、角色建立等課程，厚植專業劇場人才實力並向下扎根，持續推動本市藝術教育的多元性。

▲全國學生創意戲劇賽圓滿落幕。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆市暖暖高中舞台劇類高中職組優等。

▲全國學生創意戲劇賽圓滿落幕。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆市忠孝國小舞台劇類國小組優等。

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