金峰鄉衛生所結合紅藜季　推廣兒童事故預防與安全教育





▲金峰鄉紅藜音樂市集推廣兒童安全知識。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

為提升民眾對兒童安全教育的重視，台東縣金峰鄉衛生所26日下午在嘉蘭溫泉公園，配合鄉公所舉辦的「2025紅藜季—想念藜」音樂市集活動，設置「兒童意外事故預防與安全教育」宣導攤位。透過桌遊互動、有獎徵答等活潑方式，向參與民眾宣導兒童常見意外事故與防制知識。

台東縣政府表示，根據衛生福利部統計資料，事故傷害已連續多年居於兒童主要死因之列。為降低事故風險，金峰鄉衛生所希望藉由深入社區及部落的教育推廣，強化居民對兒童事故防制的重視。

活動現場，衛生所針對嬰幼兒汽車安全座椅正確使用加強說明，提醒家長，4歲以下或身高未滿135公分的兒童，搭車時必須使用安全座椅，2歲以下幼兒更應採用後向式座椅以增強頭頸部保護，且每次乘車都需確實安裝並繫好安全帶。

在新生兒睡眠安全宣導部分，衛生所醫護人員指出，未滿一歲的嬰兒應採仰睡姿勢，避免側睡或趴睡，以減少窒息風險。為降低意外，應遵守「同室不同床」的原則，讓嬰兒在自己的床上睡覺，並避免床上有枕頭、棉被、玩偶等鬆軟物品。

針對燒燙傷防制，衛生所提醒，家中熱水瓶、飲水機、熱湯等熱源應置於兒童無法觸及之處。洗澡時應先放冷水再加熱水，並以手測試溫度，避免燙傷。

至於溺水防制，衛生所也提出呼籲，家中如有浴缸、水桶或其他積水容器，應設置安全防護，並養成用畢即排水的習慣，避免幼兒不慎跌入溺水。

金峰鄉衛生所強調，兒童是國家未來的希望，守護他們的安全是每一位家長與社會成員的責任。透過此次與紅藜季活動結合的宣導，期盼深化部落居民對居家安全與兒童事故防制的重視。