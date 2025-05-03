白沙屯媽祖快到北港了！網見「毅力驚人奇蹟」：台灣會很強

網搜小組／劉維榛報導

白沙屯媽祖1日正式起駕後，急行軍一路南下沿海線前進，昨天就飛速抵達彰化，目前快要抵達北港朝天宮了。有網友見到「粉紅超跑」飛速南下，香燈腳們更是毅力驚人，若每年舉辦兩次進香的話，相信全台會培養一群「超強超馬選手！」引來大票網友認證，「參加競走，我們會很強」。

一名網友在Threads表示，看到粉紅超跑能如此飛速抵達北港，「我覺得白沙屯媽祖要是改成半年走一次，全台灣就會出現一群『超強超馬選手』！」

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▲不少網友直呼，今年行程超硬。（圖／翻攝白沙屯媽祖網路電視台）



一票網友也點頭認同，「今天要101登高賽，我覺得媽祖急行軍現在已經是我心中NO.1了，101不夠看了」、「各個走路都有風」、「參加競走，我們會很強」、「真的是超勇的」、「急行軍教召，民防後勤系統演習演習演起來」、「今年走超快的，只差沒跑起來」、「資格符合的應該報名世壯運啊」、「報名競走奧運」。

白沙屯媽祖10天9夜徒步進香之旅，一路急行今天就將抵達北港朝天宮，值得注意的是，南投市長張嘉哲說，近年向媽祖祈求、與廟方交流。另一方面，張嘉哲的夫人今年4月到拱天宮請示媽祖，詢問是否願意聖臨南投市，獲得連續3個聖筊，如果成真，這將是白沙屯媽祖進香約200年左右，首次進入南投。

張嘉哲表示，媽祖出巡前夕，親赴北港朝天宮祭拜，並以開車試探、白沙屯媽祖潛在的返程路線，並根據地緣做出初步研判。若進香隊伍進入虎尾鎮，約有50%機率北上至南投市，若抵達彰化縣二水鄉，機率升至80%，若進入南投縣名間鄉，機率幾近肯定，達99.99%會進入南投市。