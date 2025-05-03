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周末吃雞！4大速食店最新「炸雞優惠」整理　買1桶再送1桶

▲▼肯德基 。（圖／業者提供）

▲4大速食店最新炸雞優惠一次看 。（圖／各業者提供）

記者蕭筠／台北報導

周末吃雞！《ETtoday新聞雲》整理4大速食店最新「炸雞優惠」，包括肯德基超殺「333神券」回歸，一次就能吃到咔啦脆雞+原味蛋撻下殺47折，另外還有頂呱呱超值一斤雞、三商炸雞桶買1送1等。

●肯德基
肯德基超殺「333神券」即日起至5月8日限時回歸，「6塊咔啦脆雞+6顆原味蛋撻」直接下殺333元，相較原價祭出47折折扣，比買1送1更划算，優惠代碼為「40586」。

外送限定則加碼推出「買1桶送1桶」優惠，只要透過肯德基外送服務訂購，即可以456元優惠價一次擁有「6塊炸雞桶」+「樂享三拼小桶（內含8個香脆雞塊、美味中薯1份、Q彈QQ球1份）」。

▲▼頂呱呱推出520一斤雞活動。（圖／頂呱呱提供）

▲頂呱呱超值一斤雞回歸。

●頂呱呱
頂呱呱即日起至5月5日祭出「超值一斤雞」超殺優惠，足足一台斤（600g）重的原味雞塊下殺219元，相較原價打出73折優惠，各門市每日限量、售完為止，提醒桃園機場、松山機場、花蓮車站、南港lalaport門市不適用此優惠。

▲▼三商炸雞。（圖／業者提供）

▲三商炸雞祭出2夯品買1送1。

●三商炸雞
三商炸雞即日起至5月21日祭出「2大夯品買1送1」優惠，優惠品項包括「5塊義式炸雞」，凡於門市外帶5塊義式炸雞再送5塊，等於買1桶送1桶，10塊炸雞特價只要325元，且開放原味、辣味任選；還有「黃金戰斧雞腿」也可享買1送1優惠，特價130元就能吃到2隻大雞腿。

▲▼21風味館母親節優惠。（圖／業者提供）

▲21風味館祭出炸雞桶優惠。

●21風味館（21PLUS）
21風味館即日起至5月4日、5月9日至5月11日祭出「香脆炸雞桶72折起」優惠，包括「香脆炸雞5入桶特價288元」、「2桶香脆炸雞特價538元」，同步開放線上預訂取餐使用。

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