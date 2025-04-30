勞動節「全台銀行休息」　一票人都不知：郵局也沒開！懶人包秒懂

▲許多上班族都期待勞動節放假一天。（示意圖／記者鄺郁庭攝）



網搜小組／劉維榛報導

勞工最期待（5／1勞動節）放假一天，就連銀行還特別公告明日休息，就怕民眾白跑一趟，結果不少網友驚呼，「為何？我要去辦理業務欸」。事實上，明天銀行郵局都沒開，私立幼兒園也休息，可能會出現「親子放假不同調」的狀況；而月薪制的勞工明日得出勤的話，雇主應加倍發給工資。

臺灣銀行在臉書特別公告，5月1日勞動節將放假一天，要辦理各項金融業務的朋友們就要到5月2日了。不少網友見到開資訊後，紛紛傻眼反問「為什麼啊」、「所以5月1日任何一間銀行都休息嗎」、「勞工不是都等5/1放假然後跑銀行嗎」、「郵局5/1也放假」、「為何？我要去辦理業務欸」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

事實上，適用《勞基法》的勞工都能在5月1日放假，勞動部解釋，只是有受僱於企業、工作獲得薪資都可以算是勞工，因此全台銀行（包括民營、公股銀行）當天都不營業；郵局也同樣休息，除了台北故宮郵局有提供特定服務（如外幣兌換、集郵票品販售）。

即使同在公務機構工作，例如公務機構中的技工、工友、駕駛人、臨時人員，另外例如私立幼兒園教師、民意代表助理，也屬於勞動節可放假的適用對象。

值得注意的是，若小孩就讀私立幼兒園，則教職員屬教保員適用《勞基法》，因此老師與小孩勞動節當天都放假，而若國小以上的學齡孩童，因公立教職員不適用《勞基法》，因此老師與小孩都需要照常到校上班上課，搭配不同情況的家長，自然就會出現「親子放假不同調」而導致需要另行安排照顧人力的現象。

另外，若家中小孩交給保姆照顧，雖保姆屬家事服務業，並不適用《勞基法》，但保姆與家長間的關係也不是單純的「勞資關係」較似「委託關係」，可由雙方自行協調勞動節是否放假。

由於許多行業屬於排班制，明日仍要輪班的話，大家最關心的薪水怎麼算呢？

104人力銀行指出，若勞動節當天月薪制勞工與雇主約定出勤，應加倍發給工資，若當天出勤在8小時之內，除了原有的一日薪資之外，雇主需額外再給付勞工一天加班費，而出勤8小時以上，則應再依《勞動基準法》第24條第1項第1、2款規定給付加班費。

以平均月薪4.8萬計算，勞動節當天出勤可獲得「原薪資1,600元 + 加班費1,600元」共3,200元工資。排班制的勞工，若5/1勞動節日已對調至他日，則5／1當天視為平日出勤無加班費，但對調後的勞動節假期仍需出勤上班時，一樣須給2倍薪。