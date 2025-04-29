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中華郵政攔阻510件詐騙「守住2.3億元」　警示帳戶降8.5%

▲▼中華郵政攜手高等檢察署簽署「可疑交易分析機制專案合作意向書」。（圖／記者李姿慧攝）

▲中華郵政攜手高等檢察署簽署「可疑交易分析機制專案合作意向書」。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

詐騙猖獗，其中通報警示帳戶以中華郵政最多，不過中華郵政今年截至3月底成功攔阻510件詐騙，金額高達2.3億元，打詐成功案件比去年同期大增5成。中華郵政今(29日)攜手高等檢察署簽署「可疑交易分析機制專案合作意向書」，宣布「郵檢聯網」全面攔截詐騙。

詐騙頻傳，其中5大手法居多，包括假投資、網路購物、假買家騙賣家、假交友真詐財、騙取金融帳戶詐騙，為防止金融帳戶遭詐騙集團利用，保障民眾財產安全，中華郵政今舉辦「郵檢聯網 全面攔截」記者會，由總經理江瑞堂與台灣高等檢察署檢察長張斗輝共同簽署「可疑交易分析機制專案合作意向書」，展現雙方聯手攔阻詐騙的決心。

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法務部長鄭銘謙致詞時表示，打詐新四法去年8月實行，打詐綱領2.0版今年開始，懲詐執法單位與防詐金融機構合作無間，公私協力整合，減少民眾財損，金融科技創新和應用科技提升效率和降低成本都是非常有意義的事情，但詐欺集團也利用創新服務趁機詐取民眾財產，因此推行創新機制服務民眾，也要發展金融安全，期盼金融產業創新作為兼顧金融安全，守護人民財產。

▲▼中華郵政攜手高等檢察署簽署「可疑交易分析機制專案合作意向書」。（圖／記者李姿慧攝）

▲中華郵政攜手高等檢察署全面攔截詐騙。（圖／記者李姿慧攝）

鄭銘謙指出，目前針對偵結帳戶提供資料給金融機構AI技術分析，建立偵測機制，對人頭帳戶提前控管，去年減少2281位受害人。

中華郵政總經理江瑞堂則表示，中華郵政與高等檢察署攜手打詐邁新里程碑，高檢署從全國各地檢察署偵查終結案件中，分享涉及洗錢態樣，中華郵政透過AI追蹤高風險帳戶，並通報高等檢察署，檢警判斷具有犯罪嫌疑將偵辦，用最短時間內攔截，維護民眾財產，今年截至3月全國郵局防止510件詐騙，金額累計達2億3,066萬餘元，比去年成長5成以上。

▲▼中華郵政攜手高等檢察署簽署「可疑交易分析機制專案合作意向書」。（圖／記者李姿慧攝）

▲中華郵政與高等檢察署簽署「可疑交易分析機制專案合作意向書」。（圖／記者李姿慧攝）

中華郵政公司也說明，中華郵政近3年攔阻詐騙件數逐年成長，111年攔阻1451件、金額5億8500多萬元，112年攔阻1821件、金額7億5500多萬元，去年攔阻2281件、金額8億9600多萬元；疫情後各金融單位詐騙警示帳戶大幅上升，今年中華郵政很努力在打詐，前三個月警示帳戶4816戶，跟去年第一季相比，微幅下降8.58%。

中華郵政坦言，詐騙警示帳戶中，移工的佔比蠻高的，家庭看護工在其他銀行不容易開戶，因此大部分家庭看護工都在中華郵政開戶，這部分也占了警示帳戶中滿大的比例，今年開始中華郵政也對移工加強控管，目標今年警示帳戶要低於5千戶。

因應外籍移工人頭帳戶增加，中華郵政公司也與廣播電台合作，播放英語、印尼語、越南語及泰語的防詐廣告，提醒移工朋友不要輕易將帳戶交給他人使用。

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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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