最美郵票前3名出爐　「台南400紀念郵票」奪冠

▲選美郵票第1名，台南400紀念郵票小全張。（圖／中華郵政提供）

記者李姿慧／台北報導

中華郵政舉辦「114年郵票選美」活動，吸引68.4萬人投票，最美郵票前3名也出爐，其中「台南400紀念郵票小全張」奪下選美冠軍。

中華郵政公司於114年3月3日至4月7日舉辦「114年郵票選美活動」，邀請民眾透過明信片、活動網站、「中華郵政 郵你真好」Facebook粉絲專頁及中華郵政LINE官方帳號等方式票選最美郵票。總投票數共68萬4436票。

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中華郵政今也公布「114年郵票選美活動」前3名，其中得票數第1名為「台南400紀念郵票小全張」、第2名為「注音符號郵票(第3輯)－ㄚ」、第3名為「注音符號郵票(第3輯)－ㄏㄠˇ」。

▲▼選美郵票第二、三名。（圖／中華郵政提供）

「郵票選美」活動共有290個獎項，中華郵政3月24日抽出Facebook粉絲專頁投票活動10名得獎者，LINE官方帳號投票及活動網站線上即時抽獎各有10名及30名得獎者，4月25日辦理明信片及活動網站投票公開抽獎儀式，抽出240名得獎者。得獎名單於114年5月2日公布於全國各郵局營業窗口、中華郵政全球資訊網及114年郵票選美活動網站。