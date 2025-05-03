辛殿麻辣鍋道歉聲明挨轟噁心　顧客5點還原事發經過

記者黃翊婷／綜合報導

楊姓民眾日前在台北市信義區辛殿麻辣鍋用餐，竟在享用冰淇淋時吃到玻璃碎片，雖然業者立刻道歉並表明願意全權負責醫療費，但業者列出的「處理時間軸」卻再度引發爭議。楊男直言，他當下沒有拒絕就醫，而是店長告知自己還在上班，請他自行就醫，事後也沒收取紅包，業者在聲明中多次提及未能聯繫上他，但實際上雙方一直都是透過簡訊聯絡，「辛殿一直要製造我消失、拒絕溝通的形象」。

▲楊男發現冰淇淋中有玻璃碎片。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社，下同。）

楊男在臉書社團「爆料公社」發文表示，1日前往台北市信義區辛殿麻辣鍋用餐，竟在吃冰淇淋的時候吃到玻璃碎片，引發網友議論。辛殿麻辣鍋隨後發表聲明強調，會全權負責醫療費、給予慰問金及協助處理後續問題，也會進行檢討與懲處，加強員工訓練及危機處理流程。

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▲楊男公開發票，證明自己當日消費還是有付錢。

然而，辛殿麻辣鍋在聲明中附上的「處理時間軸」，卻再次引發爭議。楊男2日晚間再度於爆料公社發文痛斥，「辛殿發布不實聲明，態度極其惡劣」，他與業者的對話都有錄音檔，後續不排除會提供給媒體，品牌方發布不實聲明之餘，竟還請楊姓督導發簡訊詢問他是否已經聯絡到律師、有無需要幫助，「實在非常的令人噁心」。

● 以下為業者與楊男說法不同的部分

5月1日

17：24店長前往了解狀況，隨後退費，並詢問就醫相關事宜，顧客當下拒絕。

17：50二次詢問是否就醫，顧客再次拒絕。

楊男說法：店長沒有退費，而是折抵部分餐費，還強調是他自掏腰包；店長兩度告知「我在上班，請你自行就醫」，他才在之後的對話過程中，反覆申述「我會自己叫車去看醫生」至少十次。

18：05楊督導到後，表示提供車輛協助就醫。

18：10顧客拒絕搭乘私人車輛就醫，同仁叫計程車，並陪同前往醫院。

楊男說法：楊督導叫來的車輛駕駛看起來是位「性情中人」，而且開的還是私人轎車，理由是「信義區車子不好叫」，加上楊督導頻頻催促上車，讓他覺得很奇怪，出於人身安全考量，才決定與友人自行搭計程車前往醫院。

19：55就醫當下同仁給予顧客6000元慰問金並承諾後續會妥善處理。

楊男說法：當下他正在櫃檯批價領藥，不知道業者是跟誰「交談」，這部分可以請醫院方面提供監視器畫面；另外，業者確實有意給予紅包，但他拒絕了7、8次，並未收下。

21：23同仁聯繫希望獲得探訪慰問的機會，顧客明確拒絕。

楊男說法：楊督導有透過簡訊表明想帶著水果禮盒來慰問，但楊督導在醫院的時候，就做出多次侵害醫療隱私的行為而被醫護人員制止，例如自行進入診間或X光室、意圖從醫護人員手上拿到他的證件與相關單據，加上先前的叫車事件，讓他對自己的人身安全感到擔憂，因而決定拒絕慰問。

5月2日

13：09至14：19再次電話聯繫，未能聯絡上。

14：24以訊息方式聯繫獲得回應，同仁也立即再次致電，電話中顧客表示不願意再做任何形式的交談，僅希望獲得法務的聯絡資訊。

楊男說法：業者的聲明多次提到未能聯繫上他，但雙方一直都是透過簡訊聯繫，「辛殿一直要製造我消失、拒絕溝通的形象」；此外，業者遲遲不肯提供法務人員的聯繫方式，甚至委託公關人員假裝成法務，經他詢問，該公關人員已坦承自己不是法務。

楊男本人也親自在業者的臉書聲明底下留言，重申自己當下並沒有拒絕就醫，業者的聲明斷章取義，「我與品牌方的對話基本上都是透過簡訊完成，沒接電話就是聯絡不上？品牌方傳送簡訊的1分鐘內我就馬上回應了；而且欲索取品牌方的法務聯繫方式，卻遭到督導與管理處的人閃避，甚至督導還派一名男子假裝為法務人員與我接洽？」

截至出稿為止，業者仍未針對楊男的質疑做出回應。

▼業者發布的聲明與事件處理時間軸。（圖／翻攝自Facebook／辛殿麻辣鍋）