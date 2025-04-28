旅客飛機餐驚見「發霉草莓」　長榮航空致歉

▲民眾近日搭乘長榮航空BR88巴黎飛往台北航班，途中發現飛機餐出現「發霉的草莓」。（示意圖／長榮航空提供）

記者周湘芸／台北報導

有民眾於臉書「爆料公社」發文表示，近日搭乘長榮航空BR88巴黎飛往台北航班，途中發現飛機餐出現「發霉的草莓」，當下反映後，長榮航空僅提供1張100美元抵用券，讓他認為業者試圖安撫了事。對此，長榮航空表示，當下立刻關心旅客身體狀況，並提供機票優惠券補償，已聯繫旅客致歉，並責成餐點管理單位進行調查。

有民眾於「爆料公社」發文指出，自己為長榮航空的長期支持者，也是鑽石卡會員，但近日搭乘巴黎飛往台北的BR88航班，赫然發現飛機餐出現「發霉的草莓」，經反映後，長榮航空當下僅給了1張100美元的抵用券。他認為，長榮航身為全球排名第8的大型航空公司，卻如此處理食安問題。

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該名民眾表示，他抵台後正式提出客訴，但客服回電僅說要致贈「長榮形象商品」向他致意，卻未提到後續如何改善的措施。他當下拒絕接受形象商品，並要求管理階層直接聯絡，長榮航空則再寄一封Email，告知會補發另一張100美元抵用券，讓他相當無奈。

長榮航空指出，旅客於4月19日搭乘長榮航空BR88巴黎飛往台北航班，機上用餐時發現草莓有疑似發霉情況，空服員接獲反映後，當下立刻關心旅客身體狀況，並提供機票優惠券予以補償。

長榮航空表示，已責成餐點管理單位進行調查，同時要求法國空廚公司加強品質管控流程及作業，切勿再發生此情況，並已聯繫旅客說明及致歉，針對此案造成旅客觀感不佳，長榮航空深感歉意。