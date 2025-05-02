辛殿麻辣鍋「吞到碎玻璃」客人喉嚨出血　業者：負責醫療費並檢討

▲辛殿麻辣鍋冰淇淋中竟有玻璃碎片。（圖／取自爆料公社）

記者黃士原／台北報導

一位民眾昨日爆料，在台北市信義區知名麻辣火鍋店享用冰淇淋時，竟然吃到大量玻璃碎片，跟餐廳反映後，店長只回覆「公司之後會再聯絡」，對該餐廳危機處理、教育訓練感到失望。對此，辛殿麻辣鍋表示，除了全權負責醫療費、給予慰問金及後續問題，同時進行檢討與懲處，更會加強員工訓練及危機處理流程。

有位楊姓民眾在「爆料公社」貼文表示，他在辛殿麻辣鍋享用冰淇淋時，竟然吃到玻璃碎塊，但店長僅表示公司會後續聯絡，同時還不斷纏著他要求刪除爆料貼文。後續他自行前往北醫急診，症狀是喉嚨出血以及胸悶，「醫生是說X光只能照出大塊的玻璃；雖說當下X光看起來無恙，但還是需回家密集觀察三天，避免後續可能的臟器出血問題」。

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針對冰淇淋出現碎玻璃事，辛殿麻辣火鍋表示，除了全權負責醫療費、給予慰問金及後續問題，同時進行檢討與懲處，更會加強員工訓練及危機處理流程。同時也強調，公司有保責任險，後續會了解賠償事宜。

另外，楊姓民眾已委任律師處理這起事件，並要求店家提供用餐時間的錄影備份，他強調，並不想要把這件事情鬧大，但覺得有義務讓想去用餐的朋友知道這個真實經歷，自行評估是否願意冒著吞下玻璃的風險前往用餐。

知名火鍋店冰淇淋中竟有玻璃碎片 民眾吃下肚掛急診「喉嚨出血」