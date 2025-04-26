國際獅子會300B3區捐贈5部千萬醫療車　提升桃園醫療服務

▲張善政表示，獅子會300B3區捐贈的5部醫療車，將提升桃園醫療服務。（圖／記者楊淑媛攝）

記者楊淑媛／桃園報導

國際獅子會300B3區26日於八德區、舉行第2屆年會暨第3屆會員代表大會，捐贈總價值超過1,000萬的3部醫療巡迴車及2部視力檢視車給市府，由市長張善政代表受贈並表示，今天捐贈的醫療車共5部，車輛內部還有醫療設施，感謝獅子會的愛心與協力，讓桃園的醫療服務變得越來越好。

國際獅子會300B-3區總監周矢綾表示，300B-3區長期致力於推動各項社會公益活動，包括捐贈醫療巡迴專車、協助糖尿病篩檢、關懷飢餓族群、推動淨灘環保行動及參與災害救援等，未來仍會堅守致力公益的初衷。

▲國際獅子會300B3區捐贈3部醫療巡迴車及2部視力檢視車給桃園市政府。（圖／記者楊淑媛攝）

從事醫護及長照工作多年的周總監，體認許多弱勢及偏遠民眾就醫不便，為全面協助桃園市推動偏鄉醫療、視力保健、身障福利與居家醫療照護的升級，擴大市民健康福祉，號召獅友慷慨解囊購買實用且刻正需要的3輛居家智慧醫療巡迴車、2輛視力篩檢巡迴車、22台冷藏冷凍冰箱等實物，以及2輛到宅沐浴車維修費用，於年會現場公開揭示捐贈。以全方位公益助桃園市推動智慧醫療、視力保健與居家醫療照護的升級。

▲國際獅子會300B3區捐贈總價值超過1,000萬的5部醫療車給桃園市政府。（圖／記者楊淑媛攝）

周矢綾說，獅子會300B3區除了推動社會服務活動，亦重視社團組織運作與向心力的提升，因此在其擔任總監不到年任期，即陸續成立5個新獅子分會，讓300B 3區獅友人數和服務能量再創新高。

市府衛生局表示，感謝國際獅子會300B-3區此次捐贈多輛醫療巡迴專車，並配備多項專業醫療器材與設備，不僅持續擴大本市醫療量能，也展現出公私協力、共同提升市民福祉的精神。未來市府將持續攜手民間團體，共同建構更完善、高品質的醫療與長照服務，讓桃園成為更幸福、健康的宜居城市。

包括：立法委員萬美玲、市府衛生局長賈蔚、社會局主任秘書李玉齡、八德區長蔡豊展、國際獅子會300B-3區總監周矢綾、年會主席李添丁等均一同出席。