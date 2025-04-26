　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

國際獅子會300B3區捐贈5部千萬醫療車　提升桃園醫療服務

▲國際獅子會300B3區捐贈5部總價值逾千萬醫療車

▲張善政表示，獅子會300B3區捐贈的5部醫療車，將提升桃園醫療服務。（圖／記者楊淑媛攝）

記者楊淑媛／桃園報導

國際獅子會300B3區26日於八德區、舉行第2屆年會暨第3屆會員代表大會，捐贈總價值超過1,000萬的3部醫療巡迴車及2部視力檢視車給市府，由市長張善政代表受贈並表示，今天捐贈的醫療車共5部，車輛內部還有醫療設施，感謝獅子會的愛心與協力，讓桃園的醫療服務變得越來越好。

國際獅子會300B-3區總監周矢綾表示，300B-3區長期致力於推動各項社會公益活動，包括捐贈醫療巡迴專車、協助糖尿病篩檢、關懷飢餓族群、推動淨灘環保行動及參與災害救援等，未來仍會堅守致力公益的初衷。

▲國際獅子會300B3區捐贈5部總價值逾千萬醫療車

▲國際獅子會300B3區捐贈3部醫療巡迴車及2部視力檢視車給桃園市政府。（圖／記者楊淑媛攝）

從事醫護及長照工作多年的周總監，體認許多弱勢及偏遠民眾就醫不便，為全面協助桃園市推動偏鄉醫療、視力保健、身障福利與居家醫療照護的升級，擴大市民健康福祉，號召獅友慷慨解囊購買實用且刻正需要的3輛居家智慧醫療巡迴車、2輛視力篩檢巡迴車、22台冷藏冷凍冰箱等實物，以及2輛到宅沐浴車維修費用，於年會現場公開揭示捐贈。以全方位公益助桃園市推動智慧醫療、視力保健與居家醫療照護的升級。

▲國際獅子會300B3區捐贈5部總價值逾千萬醫療車

▲國際獅子會300B3區捐贈總價值超過1,000萬的5部醫療車給桃園市政府。（圖／記者楊淑媛攝）

周矢綾說，獅子會300B3區除了推動社會服務活動，亦重視社團組織運作與向心力的提升，因此在其擔任總監不到年任期，即陸續成立5個新獅子分會，讓300B 3區獅友人數和服務能量再創新高。

▲國際獅子會300B3區捐贈5部總價值逾千萬醫療車

市府衛生局表示，感謝國際獅子會300B-3區此次捐贈多輛醫療巡迴專車，並配備多項專業醫療器材與設備，不僅持續擴大本市醫療量能，也展現出公私協力、共同提升市民福祉的精神。未來市府將持續攜手民間團體，共同建構更完善、高品質的醫療與長照服務，讓桃園成為更幸福、健康的宜居城市。

包括：立法委員萬美玲、市府衛生局長賈蔚、社會局主任秘書李玉齡、八德區長蔡豊展、國際獅子會300B-3區總監周矢綾、年會主席李添丁等均一同出席。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/25 全台詐欺最新數據

更多新聞
586 2 2088 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
20萬人擠爆方濟各葬禮　當局限制進入廣場人數
15縣市長上凱道　蔣萬安轟民進黨政府：和獨裁國家沒有不同
氣爆畫面曝光！恐怖烈焰狂冒　工人瞬間噴飛
快訊／游淑慧遭民眾黨支持者嗆：下台
快訊／館長哽咽了！　喊話：幫我救出柯文哲
快訊／哈瑪斯準備「釋放所有人質」　換取停火5年
「台韓兩棲」惹議　李珠珢首度公開回應
快訊／韓國瑜嗆賴清德「停止大罷免」　藍軍嗨爆：選總統！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台中青創嘉年華「好樣市集」開逛　挖掘明日之星

『勞工之光 感恩有您』！　台南市模範勞工表揚第二場次溫馨登場

中壢區公所表揚81位模範母親　感謝對家庭無私奉獻

南市義消山搜戰力升級！　南消二大攜手特搜教官實戰訓練拚救援

國際獅子會300B3區捐贈5部千萬醫療車　提升桃園醫療服務

府城城垣節盛大啟動！　台南攜手民間推動城牆300年再現新篇章

科學教育向下扎根　雲林國中小科展點燃科學夢想

打造古坑幸福環境　立委張嘉郡催生多功能社福大樓

貧血影響健康不是小病！醫曝成因種類　預防治療各有不同方法

台北雲林同鄉總會義診啟動　聘名醫返鄉回饋鄉里

【吸兔兔囉！】貓貓初見兔兔嚇到炸毛　第2次見面直接上癮狂吸猛蹭

周杰倫今年「演唱會變少」　「年紀越大希望工作越少」

秦昊認最愛伊能靜「胸大」　直播親嘴秀恩愛♥

【還兇偶】賓士貓踏進廁所被爸發現趕離！　下秒聽呼喚生氣不理

【5次親身經驗】女星用哈姆立克法救噎到女兒 ！勸每個父母都要會

【交易過程曝光】議員踢爆狗肉集團！恐連「石虎」也被販賣食用

宜蘭礁溪車禍！　2車相撞噴飛撞進田裡1側翻

男鑽車縫滑倒被砂石車輾亡　後方騎士目擊嚇到自摔

台中婦斑馬線上急衝　慘遭賓士高速撞飛亡

曾經是短髮女神...　郭雪芙「長髮還沒膩」

台中青創嘉年華「好樣市集」開逛　挖掘明日之星

『勞工之光 感恩有您』！　台南市模範勞工表揚第二場次溫馨登場

中壢區公所表揚81位模範母親　感謝對家庭無私奉獻

南市義消山搜戰力升級！　南消二大攜手特搜教官實戰訓練拚救援

國際獅子會300B3區捐贈5部千萬醫療車　提升桃園醫療服務

府城城垣節盛大啟動！　台南攜手民間推動城牆300年再現新篇章

科學教育向下扎根　雲林國中小科展點燃科學夢想

打造古坑幸福環境　立委張嘉郡催生多功能社福大樓

貧血影響健康不是小病！醫曝成因種類　預防治療各有不同方法

台北雲林同鄉總會義診啟動　聘名醫返鄉回饋鄉里

英特爾矽神預言「AI革命」！傳統軟體將滅絕　下場淪光碟、個人電腦

防曬、卸妝、潔膚一次到位！東森自然美「逆時光亮白光妍系列」3新品登場搶購爆棚

《民主，練習中》募資達標！　吳晟力挺：認識台灣地方政治的開始

廖健富猛打突破「0.036的低潮」　感謝曾豪駒鼓勵「青菜打」

劉雨柔「懷孕6月腳抽筋」　每天睡覺被痛醒：終於體驗到了

蔡依林發片倒數「0遮掩現身杜拜」！　絕美辣照連發：根本大學生

不斷更新／20萬人擠爆聖伯多祿廣場周邊　當局限制進入廣場人數

藍15縣市長率隊上凱道　蔣萬安轟民進黨政府：和獨裁國家沒有不同

藍白集結高喊「反綠共、戰獨裁」　律師酸：一起見證凱道不是天安門

徐若熙有「大聯盟」能力　王建民讚賞「投球協調性」

曾經是短髮女神...　郭雪芙「長髮還沒膩」

地方熱門新聞

桃園珍珠海岸2日遊程　一家4口破6萬

南投仁愛火災驚魂！鐵皮屋、愛車燒毀

大立光捲內線交易中檢帶回9嫌疑人

高雄再傳托嬰中心虐嬰！呼巴掌、強灌副食品

成大附工宣導「五不一沒有」台南永康警義消入校推防火教育

2025台南鳳梨好筍季開跑品鳳梨、嚐好筍、來台南郊遊

南消一大隊超前部署演練應對極端氣候

「鎮北好行」文化巡禮登場黃偉哲號召市民認識北區

桃園市總工會首位女性理事長　陳若蘭就任

FOCASA幾米馬戲樂園閉園倒數！限定週末陪你玩到最後一刻

香鋪夫妻罹難留遺憾台南消防局加強金紙店防火宣導

電音迷請注意！　Alan Walker桃園4/26-27震撼演出

中榮埔里分院進行消防安全訓練

受美國對等關稅影響　申請延期或分期繳稅

更多熱門

相關新聞

藍白號召426上凱道　張善政：怎麼可能不去

藍白號召426上凱道　張善政：怎麼可能不去

藍白兩黨黨主席號召支持者426上凱道大遊行，台中市長盧秀燕今（23）日在苗栗出席2025中部地區企業座談會也首度表態，將出席凱大遊行。桃園市長張善政下午受訪時強調，這不是藍或白集會，而是看不下去整個司法體系扭曲的做法，怎麼可能不去呢。

一步一善念！斗六慈濟朝山祈願精進醫療服務

一步一善念！斗六慈濟朝山祈願精進醫療服務

桃園米干節邀友邦觀禮　展現國際友誼

桃園米干節邀友邦觀禮　展現國際友誼

向小朋友宣導正確洗手　張善政秒變「大哥哥」

向小朋友宣導正確洗手　張善政秒變「大哥哥」

張善政聲援「北檢見」　藍營力挺綠批違法

張善政聲援「北檢見」　藍營力挺綠批違法

關鍵字：

獅子會300B3區捐贈醫療車張善政醫療服務

讀者迴響

熱門新聞

蔡阿嘎8旬阿嬤驚傳逝世！家人深夜發聲「有空來夢裡聊聊天」

接體車違停「領大體」遭拖吊惹網怒　警出面回應了　

通靈者預言「426東京大地震」　日本防災部回應了

建案施工挖倒7透天　住戶痛批：建商兩手一攤喊「沒錢」

史上最短命！宜蘭五結夜市「開1天就停業」

人氣實況主「偷吃AV女優」離婚

勃起只有3公分！　31歲男分享「短小」的好處

保母兒稱剴剴罵髒話　國民法庭迴盪五字經

24歲大陸女星夏依丹離世！《無憂渡》片尾字幕曝噩耗

快訊／3縣市大雨特報！雨彈狂炸

住弟弟家失聯水塔泡屍3天　最後身影曝

快訊／凱道人潮滿到景福門！　藍「反綠共戰獨裁」破8萬人

即／日熊本縣規模4.2地震　最大震度3

快訊／藍白426動員上凱道　賴清德：要戰獨裁應該去北京天安門

人妻遭同學下藥性侵！全身長紅疹內褲消失

更多

最夯影音

更多

【吸兔兔囉！】貓貓初見兔兔嚇到炸毛　第2次見面直接上癮狂吸猛蹭

周杰倫今年「演唱會變少」　「年紀越大希望工作越少」

秦昊認最愛伊能靜「胸大」　直播親嘴秀恩愛♥

【還兇偶】賓士貓踏進廁所被爸發現趕離！　下秒聽呼喚生氣不理

【5次親身經驗】女星用哈姆立克法救噎到女兒 ！勸每個父母都要會

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

好吃營養的菇菇滴雞精蒸蛋

好吃營養的菇菇滴雞精蒸蛋

「文里補習班」開課啦！科普滴雞精的知識之外，也要做一道簡單又能補精力的料理！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

買房好後悔？月光族血淚分享

買房好後悔？月光族血淚分享

薪水全繳房貸壓力爆表？本集實用建議幫你重新評估財務，別再一錯再錯！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面