33萬香燈腳烈日伴粉紅超跑急行軍　3歲娃累癱哭鬧...警變身保母

記者鄧木卿／台中報導

白沙屯媽祖預計36小時從苗栗一路急行軍到雲林北港，33萬名香燈腳熱情陪伴南下，由於天氣炎熱，途中出現部份民眾身體不適，清水分局轄區就協助2人送醫，而烏日分局也有小孩哭鬧及婦人在中彰大橋上中暑情況，警方除維持遶境秩序之外，也身兼及時救護工作，沿途信眾豎起大拇指大讚人民保母。

▲▼33萬名香燈腳在烈日下陪伴粉紅超跑急行軍，烏日分局長劉雲鵬（右2）率領同仁接駕。（圖／警方提供，下同）

粉紅超跑上午11點46分進入龍井區，沿西濱路二段、三段南下一路南下，烏日分局長劉雲鵬率領同仁接駕，為了維護進香活動秩序，出動113名警民力，在各重要路口實施交通指揮 ，由於天氣酷熱，部份民眾途中出現身體不適。

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1名周姓阿姨騎機車載著3歲陳姓姪子跟隨進香，12點20分行經臨港路、工業路時，男童可能是太早起床，體力開始不支，不願搭機車，一直哭鬧，大肚派出所副所長張家隆、警員凌祥峰、李勁頤見狀安撫情緒，並駕駛巡邏車送往麗水派出所休息，提供麵包、水給男童補充體力，周女則先回彰化線西住處開車再來載回男童。

▲▼3歲男童體力不支哭鬧不止，員警充當保母。

進香活動也有毛小孩參與，8歲的「錢錢」跟飼主一起追隨媽祖步伐，飼主到麗水派出所借廁所，錢錢脖子掛著媽祖平安符，趴在地上表演，吸引不少警察圍觀拍照，讓忙碌的交管工作得以喘口氣。

進香隊伍在下午1點50分行經中彰大橋時，一名年約60歲女子全身發抖、中暑癱坐在橋上，一旁的烏日分局交通組長曾麗玉、警務員趙婉喻及巡官吳佳紋發現後，立即解開女子背心衣領，拿掉口罩及帽子散熱，撐傘以防過度曝曬，提供運動飲料及補充水分，並同時通報119救護人員送醫治療，同行友人感謝員警協助，大讚員警暖心。

▲▼也有毛小孩參與進香，吸引不少警察圍觀拍照。

▲▼婦人在中彰大橋上中暑，還好有員警即刻救援。