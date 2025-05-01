集集透天厝暗夜大火畫面曝！瓦斯桶+車輛助長　強攻4小時才撲滅

▲集集鎮一處透天厝民宅和倉庫於暗夜陷入火海。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

記者高堂堯／南投報導

集集鎮一處透天厝民宅，於30日晚間突然竄出火苗，因連接倉庫、置放瓦斯桶和汽機車等易燃物品，火勢一發不可收拾；南投縣消防局動員第三大隊和7個分隊人車前往灌救，費時近4小時、至今天凌晨才完全撲滅，所幸無人員傷亡，起火原因和財損狀況尚待調查釐清。

縣府消防局指出，昨晚9時50分獲報，得知集集鎮北勢坑巷6號住宅發生火警，隨即出動集集分隊11、12、91，警消4名，名間分隊1車2人、水里2車2人、中寮1車1人、竹山1車3人，第3大隊1車3人，南投、草屯均派勤務車各1車2人，水里義特10名趕往；集集分隊到達現場後，發現為一處雙併排透天、又旁緊鄰倉庫，整格局成L型，且已全面燃燒，但無人員受困，立即請求支援。

消防隊並於現場室外發現置有大量易燃物品，如瓦斯桶、多台冷氣機、小型貨卡、機車數台，均已著火，另倉庫及透天內也堆放眾多可燃物品；指揮官初期考量無人員受困，採防禦戰術，先灌救左邊倉庫，惟一段時間後仍無法控制現場明火，後開始編成小組輪替入室打火，因現場為水源缺乏地區，雖採循環載水戰術，仍有斷水疑慮並且現場照明度不足，影響救火進度。

消防隊表示，後續水源供應改長距離佈線、排除斷水疑慮，並於前方建立人員裝備管制站、管理可用人員及氣瓶，水里義特人員也攜帶及架設照明燈具支援，使得火勢終於在今天凌晨0點30分控制，1時30分完全撲滅、人車裝備後返隊。