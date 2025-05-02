開發白沙屯媽GPS APP！他曝出發時「伺服器狂飆」全場跪了

記者鄺郁庭／綜合報導

宗教盛事白沙屯媽祖進香於今（2日）凌晨出發，開啟10天9夜的行程，為了掌握媽祖娘娘的位置，許多人會下載相關APP確認。其中，「白沙屯 GPS」APP的開發者就在Threads上分享一段影片，「你們知道 #白沙屯媽祖 出發時伺服器怎飆的嗎 ？」數據狂飆的畫面讓眾人看呆。

「白沙屯 GPS」APP的開發者2日凌晨在Threads上貼出一段影片，數據狂飆的畫面引發熱議，「雖然我看不懂這是啥意思，但感覺超狂的」、「文科生路過，不懂，這是很多人同時在追GPS，所以數據飆很快的意思嗎？」開發者則回，「對…昨天又緊急加開兩台，要不然會撐不住。」

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▲伺服器數據狂飆，畫面超驚人。（圖／翻攝自Threads）



還有人驚呼，「我不可能在河道上遇到GPS的開發者吧！真的非常感謝您與團隊的付出」、「天啊，這是什麼神的演算法，竟然可以遇到開發者，謝謝白沙屯媽祖娘娘的牽線。」開發者則笑說，「沒錯，就是我，線上顧機器陪進香」、「媽祖的緣分。」他也強調自己不是拱天宮官方組織，只是民間的義工單位。

其他網友紛紛留言，「正在超車中，感謝開發者！」「謝謝你們的付出與努力，讓我們不心慌，可以在第一時間知道媽祖的方位」、「必須追蹤你，雖尚未接觸GPS的行業，但你們已經做到讓信眾能找到媽祖的位置，已經很棒了」、「看到這篇，馬上重新下載！每年最愛GPS盯著看超跑到哪了，這是上班閒暇的好休閒活動」、「請問這乖乖要幾箱才壓得住？」

後來，開發者還發文曝光下載用戶分類，「大家會好奇嗎？安裝白沙屯 GPS App的用戶是 iOS 多，還是 Android 多嗎？分享一個只有管理人員看得到的數據！去年整場下來88萬，今天才第一天的上午就有 55 萬…，目前是拿蘋果的人最多！」