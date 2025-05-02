粉紅超跑急行15hrs跨3縣市！伸港福安宮未停轎　信眾急喊：趕路中

記者唐詠絮／彰化報導

苗栗白沙屯拱天宮媽祖於2日凌晨起駕，今年隨行香燈腳人數突破33萬創歷史新高；2日下午鑾轎行經彰化伸港福安宮時，在陣陣鑼聲中晃動數下後未停轎便一路在高溫下急行，至線西鄉時，遇見排排站高喊「媽祖媽祖我愛您」的幼童們，開心的讓孩童們鑽轎腳，展現媽祖慈悲為懷、庇佑孩童平安健康長大的慈愛精神。

▲拱天宮白沙屯媽祖到彰化了，和美警分局在中彰大橋迎接媽祖。（圖／警方提供）

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▲伸港鄉民跪地迎接白沙屯媽祖。（圖／翻攝自白沙屯拱天宮直播）

下午2點多當鑾轎行經福安宮前時，現場數千名信眾早已備妥供品、引頸期盼。只見鑾轎在宮前明顯晃動多下，正當眾人以為將停駕時，鑾轎卻突然直接往南繼續前行，未在福安宮停轎，不少信眾紛紛指出，媽祖在趕路，期待返程回鑾時能再見三媽聚會。

伸港鄉福安宮2015年被大火吞沒廟內百尊神像燒毀，當年白沙屯媽祖遶境時並沒有繞過而是進入廟中駐轎，安撫鄉民的心，至今讓伸港鄉民仍十分感動。往年白沙屯媽祖行經福安宮時，多會停駕賜福，今年不停轎，可能是急著趕路，以快速通過的方式庇佑當地。

▲幼童高喊媽祖媽祖我愛您。（圖／翻攝自白沙屯拱天宮直播）

依據白沙屯GPS顯示，媽祖鑾轎沿著台61線、轉台17線，凌晨起轎至今15小時，不眠不休，已跨越苗栗、台中到彰化線西，步行約60公里，預計將於晚間從芳苑鄉、大城鄉進入雲林，彰化警方也在沿線佈署警力維持交通安全。

▲幼童鑽轎腳。（圖／翻攝自白沙屯拱天宮直播）

▲白沙屯媽祖在高溫炎熱天氣下趕路。（圖／翻攝自白沙屯拱天宮直播）