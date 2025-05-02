快訊／8點檔女星出事！開休旅左轉猛撞直行車　車頭爛毀畫面曝

記者陸運陞／新北報導

新北市板橋區昨天（1日）晚間10時許，文化路一段188巷口發生一起交通事故。一名女駕駛沿著文化路一段行駛，左轉準備進入巷內時，對向直行的轎車閃避不及遭攔腰撞上。據悉，左轉未禮讓直行車的女駕駛，為八點檔女演員徐千京，同時他也在IG留言，謝謝大家關心，目前人沒事，車頭撞爛。

▲徐千京左轉時未禮讓，攔腰撞上對向直行車。（圖／記者陸運陞翻攝）

據了解，35歲女演員徐千京，昨晚開車返回板橋住處時，沿著文化路一段往板橋方向行駛，左轉進188巷時，因未禮讓對向直行車，直接將車左轉於路中，對向的25歲邱姓男子，發現後向右偏閃不及攔腰遭撞，隨後直接衝上人行道，停在店面門口。所幸2人僅受到輕傷，經包紮後已無大礙。

▲徐千京所駕駛的休旅車車頭全毀、安全氣囊爆出。（合成圖／翻攝徐千京臉書、記者陸運陞翻攝）

警方到場，對2人逕行酒測，並未發現有酒駕情況，但徐女為左轉車輛，依規定必須禮讓直行車，將依道路交通處罰條例第48條，對徐女開出600元至1800元罰單，海山分局呼籲，用路人行經路口時，務必減速慢行並遵守交通規則，隨時注意車前狀況，以保障自身及他人行車安全。

▲邱男挨撞後，所駕駛的轎車直接衝上人行道。（圖／記者陸運陞翻攝）