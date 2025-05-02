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正妹求職遭騙背債10萬！按摩店下海賺外快　老闆、雞頭試車性侵

▲▼示意圖,性侵,情感,絕望,男孩,挫折,暴力,家暴,恐懼,情緒,暗,害怕,強姦,社會。（圖／123RF）

▲正妹想去按摩店賺快錢，卻慘被老闆和雞頭「試車」。（示意圖／123RF）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一名17歲正妹小莉（化名）因求職被騙淪為詐團人頭帳戶，須賠償被害人10萬元，於是她上網求助想借錢，不料被兩名從事色情媒介的陳姓男子盯上，兩人遊說小莉到林姓男子經營的色情按摩店上班「賺快錢」，後來陳男和林男還以教按摩為由，趁機對小莉「試車」，而小莉才剛上班兩天就被警方查獲。法院審理後，依違反兒童及少年性剝削防制條例判處林男和兩名陳男徒刑4年到3年7月不等徒刑。

判決指出，小莉是因為找工作被詐騙而交出提款卡，成為詐團共犯，必須賠償被害人10萬元，她不敢跟家人說，於是上網求助想借錢，陳男搭訕後，向小莉稱因為她未成年，所以沒辦法借錢，如果真的要，可能要去林男開的SPA按摩店做黑的，才能「賺快錢」。

小莉對於下海一事猶豫不決，兩名陳男又開始對她洗腦，其中一名陳男乾脆以教小莉按摩為由，騙小莉進房間後「試車」，後來就把小莉帶到林男的店裡，沒想到林男也起了色心，也對小莉「試車」性侵得逞。

小莉後來開始上班，陳男則擔任起馬伕，載著小莉到按摩店、摩鐵去接客，短短兩天就接了4組客人，賺了1萬5000元，但還是必須被抽佣，後來小莉被警方查獲，兩名陳男和林男都被移送、起訴。

法院審理時，兩名陳男和林男都辯稱都是小莉自願下海，他們沒有強迫她，但法官認為3人明知小莉未滿18歲，卻利用她需錢孔急的機會，共同引誘、媒介、容留小莉從事性交易，所為有害於社會風俗，戕害小莉身心健全發展，因此依違反兒童及少年性剝削防制條例，判處兩名陳男和林男徒刑4年到3年7月不等徒刑，全案還可上訴。

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