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快訊／台中死亡連署擴及綠營　多名「罷藍志工」也遭搜索帶走

▲▼台中地檢署第二辦公大樓外觀。（圖／記者李忠憲攝）

▲台中地檢署偵辦死亡連署，不只國民黨部遭搜索，親綠派的罷藍志工也被查。（圖／ETtoday資料照）

記者許權毅／台中報導

台中地檢署偵辦死亡連署案件，今早傳出國民黨台中市黨部遭搜索，多名黨職志工遭帶回，國民黨部分已有8人遭中調站帶回複訊。初步了解，檢調今日搜索行動，不只針對「罷綠」，親綠派的「罷藍」相關志工團體也有遭到搜索調查，有多名「自然人」被檢調帶回。據了解，本次就是針對中選會告發台中市5件立委遭罷免案件，「被害人」有民進黨籍立委為蔡其昌、何欣純，國民黨部分是有立委顏寬恒、廖偉翔以及黃健豪在內。

台中地檢署指出，接獲中央選舉委員會告發，台中市蔡姓、何姓、顏姓、黃姓及廖姓等多位立法委員罷免提議案疑涉不法情資，旋即指派檢察官積極偵辦。

經中檢向中選會調取罷免提議書等資料分析比對，並進行相關查證，發現提議人名冊涉有刑法之偽造文書、違反個人資料保護法等罪嫌，於今（2）日指揮重案支援中心檢察事務官、司法警察及法務部調查局台中市調查處、中部地區機動工作站及航業調查處，持搜索票，至台中市西屯區、大雅區、清水區、梧棲區、太平區、大里區、彰化縣和美鎮等涉嫌人住居所、辦公處所及某政黨地方黨部，共計8處執行搜索，約談涉嫌人及證人合計10多人到案說明，詢（訊）問、調查程序持續進行中。

檢方強調，檢方不預設特定立場，秉持客觀中立態度偵辦案件，並嚴格遵守法定程序，將儘速調查、釐清事實。
 

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