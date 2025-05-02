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肯德基超殺「333神券」限時7天回歸！外送加碼「買1送1」

▲▼肯德基 。（圖／業者提供）

▲肯德基超級神券限時7天回歸 。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

速食品牌「肯德基」超級神券驚喜回歸，一次就能吃到咔啦脆雞+原味蛋撻的組合下殺47折起，即日起限時7天開跑；加碼還有外送限定「買1桶送1桶」好康，超狂優惠一次看。

肯德基神級優惠回來了，「6塊咔啦脆雞+6顆原味蛋撻」直接下殺333元，相較原價祭出47折折扣，比買1送1更划算，即日起至5月8日限時1周開跑，優惠代碼為「40586」。

外送限定則加碼推出「買1桶送1桶」優惠，只要透過肯德基外送服務訂購，即可以456元優惠價一次擁有「6塊炸雞桶」+「樂享三拼小桶（內含8個香脆雞塊、美味中薯1份、Q彈QQ球1份）」，CP值超高。

▲▼摩斯最新超值省網路優惠券。（圖／業者提供）

▲超值省優惠券一次看。※點圖放大

摩斯漢堡5月則祭出最新「MOS超值省優惠券」，有5大系列共16種優惠組合，包括「銅板優惠價」可享超級大麥薑燒珍珠堡、摩斯鱈魚堡、和風蔬活牛肉堡最低59元起；「第2件半價」優惠品項則有巧克力米派2個75元、摩斯經典奶茶2杯90元、指定飲品任選2杯112元。

加碼推「+10元多1件」優惠，品項包括黃金地瓜薯條、摩斯蒟蒻冰紅茶、摩斯咖啡各2杯最低70元起；另外還有2款超值獨享餐159元、4款美味分享餐259元起，至5月31日前凡於全門市出示優惠券即享優惠。

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