詹姆士5聲明反擊！眾人「1關鍵」全力挺：名譽差點被毁掉

▲詹姆士。（圖／翻攝自Facebook／詹姆士）



記者鄺郁庭／綜合報導

王鈞、丘秀珠夫妻透過媒體，控訴知名廚師詹姆士、求償高額違約金，詹姆士對此發長文反擊，文中感嘆，「看清人只需要一個舉動，毀掉人也只需要一篇造假新聞！」貼文貼出約10小時，累積1.7萬人按讚，許多人紛紛力挺，「一開始丘女士就是想靠你的名聲撈錢！」「好在詹姆士有趕快出來澄清。不然你的名譽要被毁掉了…」

詹姆士發出長文聲明後，貼文下方湧入留言聲援，「一句話⋯⋯一開始丘女士就是想靠你的名聲撈錢！就這樣」、「好在詹姆士有趕快出來澄清。不然你的名譽要被毁掉了⋯」「這種吸血鬼經紀人實在是太恐怖了，一旦不想再繼續讓他吸血，他就要毀了你，好聚好散不行嗎？」

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也有不少網友指出，詹姆士的評論風格，一直以來都小心謹慎，很相信詹姆士的為人，「食評總是公道不浮誇，實實在在地描述、拆解美食中的細節，甚至還有延伸使用，這得多深厚的料理底蘊才說得出？」「一個在頻道上，吃東西評論商品都很中立小心，仔細的斟酌詞彙，就怕影響到別人的廚師，是不可能會做出這麼誇張的事情的。」

還有人讚賞詹姆士的處理方式，「雖然這種事件也可以是私事，但也是因為您的聲量足夠讓大家關注，某些人才會利用這些來炒作。您的處理方式跟經驗，真的可以成為大家的借鏡」、「詹姆士陳述的時程與條理很清晰，是非不辯自明。」

▼詹姆士發出聲明。（圖／翻攝臉書）

